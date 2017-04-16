工程师开设Balloon Wonderland “扭”出5造型气球分店 做生意

32岁工程师扭造型气球，扭出全马5间分店，未来还想冲出马来西亚，跻身东南亚市场。

来自森州双溪比叻的包久清，原本是工程师，8年前毅然决定卸下专业身份，与3名亲姐妹从事造型气球行业，并于2009年成为国内首家进军购物广场的造型气球业者。

他说，虽然他本身没有做生意的经验，但大姐曾在一家造型气球连锁公司上班，加上二姐拥有采购经验、妹妹兴趣扭气球，第一间Balloon Wonderland就于2009年在雪州白沙罗万达广场成立。

“在购物广场开设商店并不容易，几经波折，我们成为国内第一家在购物广场开设造型气球的店铺。”

广场租金高但人流量多 放手博出一个春天

Balloon Wonderland创办人包久清接受《光华日报》访问说，当初决定在万达广场开店，首先考虑到广场的人流量，虽然租金很高，但是那一次的放手一搏，也让他们博出一个春天。

他说，2009年之前，造型气球市场尚未成熟，当时觉得只有大都会人，比较愿意接受新事物，无论在婚宴、生日派对上，大家都对造型气球感到新鲜。

尔后，购物商场在佳节时候的装饰，也逐渐采纳造型气球，也使到造型气球行业成功奠定市场基础。

继万达购物广场之后，包久清把第二分店选择于吉隆坡Solaris Dutamas，期待在更多地方宣扬造型气球的装饰概念。

他说，4兄弟姐妹开办Ballon Wonderland初期，从采购、扭气球、掌店到送货等，全都亲力亲为，也因此累积经验，他也因为长期接触气球，不知不觉爱上造型气球的变化多端。

就这样，当4兄弟姐妹感觉造型气球的市场逐渐成熟，便决定在家乡森州开设Ballon Wonderland总店，如今座落在芙蓉新城Uptown 的Ballon Wonderland，专司处理行政上的业务工作，批发零售，以及筹备活动节目。

有意冲出大马 进军东南亚市场

在短短不到10年的时间，Ballon Wonderland已在全国创下5家分店，委实教人羡慕。

但是，包久清不因此满足，他表示未来仍会在国内更多重点州属开设分店，并且有意冲出马来西亚，在其他东南亚国家开设分店。

他说，目前，醉心于扭造型气球的妹妹，不时都会出国上课，学习更多新颖的造型气球课程。

“这让我们看到外国的造型气球市场更具潜能，所以Ballon Wonderland的下一个目标，就是东南亚市场。”

婚宴派对商场造型气球 一站式服务是首选

近几年来，与首都毗邻的芙蓉，也逐渐沾染大都会的时代感。

不论是婚宴、生日派对、大型公司庆典、商场佳节装饰，都不难见到造型气球的足迹。

包久清说，由于芙蓉的造型气球市场渐入成熟，Ballon Wonderland在芙蓉也接获不少筹备活动节目的订单，同时有不少顾客网购气球和装饰物。

由于不是人人都会扭造型气球，所以Ballon Wonderland近年也分别在槟城Gurney Paragon和Queensbay Mall 开设第4和第5间分店，让当地顾客也能享有造型气球的一站式服务。

他坦承，在弱肉强食的社会里，商店生存的最大挑战就是同行竞争。

“现在有很多人也私下承接扭造型气球的工作，这对我们来说，也是一种威胁。”

不过，他认为，现代人讲求经济有效，一站式服务的Ballon Wonderland，就体现出经济有效，依然是私人、团体或大企业、商场的首选。