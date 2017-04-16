玄学家：福报之地安居乐业 大马发展趋势往南 中南马新闻

（吉隆坡16日讯）玄学家认为，马来西亚拥有幸运的气场，是有福报之地，这种环境可以让人民安身立命及拥有好生活。

《宏星数》祖传风水文化创办人Master Jacky认为，大马的发展趋势往南，现在是柔佛比较有发展，接下来会是马六甲。

提到东南亚的情况，他接受《马新社》访问时说，东南亚包括我国，今年7至8月有一点不安，如果没有发生事情就会平安度过。

“至于东南亚，由于今年是是非年，大家喜欢讨论和吵架，经济、股市、金融、投资都不看好，今年蛮悲观。”

“现在（从）风水（的角度）来看，是一个下跌的气场，所以经济好不起来，现在（的经济）有如拿在手上的一块冰，看似保护冰，但是实际上冰在融化。”

Master Jacky说，这也是因为现在是工业社会进入科技社会的混乱阶段，必须要一种整顿，整顿中又有很多是非，而是非当中带来不安和恐惧。

他认为，我国经济快的话需要两年的时间好转，2019年开始会有不错的趋势。

友族也寻指点迷津

随着玄学在我国已逐渐“生活化”后，就连友族同胞也开始寻找玄学家指点迷津。

在我国定居20多年的Master Jacky说，他的客人当中有80%为华裔，非华裔占20%，且大部分非华裔是中上阶层人士。

他指出，这些非华裔客户多数是因为官位或生意问题，而在华裔朋友的介绍下上门。

他认为，玄学是自成一格的文化，不属于宗教或民俗，虽然可以配合宗教的力量，但绝非迷信。

Master Jacky在1997年从中国福建来到我国，当初是因为可以了解各族不同文化而选择大马。

他说，当年初到我国谈起玄学时，别人兴趣不大，在约5年后，想了解的人就越来越多。

他指出，风水是宇宙内的大气场，且分有形和无形，无论是什么种族，都可以从有形和无形中受用。

他希望在不同种族和文化中传扬玄学，让想了解和需要的人有机会听到和接触到，将玄学生活化。

“我们要做的并不是追风水，而是要把风水生活化。如果大部分人都得到好的风水，都有正面的思想，有好的工作，有安身立命的地方，都安居乐业，这才是长久之计。”

相信玄学年轻化 80年后出生者居多

Master Jacky指出，相信玄学如姓名学、牌卦、风水等的人士有年轻化趋势，其中在80年后出生者居多。

他说，由于80年代正值转换至科技社会时代，这个时代出生者虽然有很多方面的接触，但不知如何选择，因此产生矛盾和精神上的压力。

“以前是农业社会变成工业社会，现在是工业社会变成科技社会，当中产生一个转弯，80年后因为追又追不上，不追又一直涌来，他们觉得看得到（机会却）做不到，做不到又（觉得）很可惜。”

“他们的压力在于和其他人比较，有比较是好事，但是太比较就产生矛盾和压力。科技社会太先进，人类有点消化不来，不知道要听哪一个，看哪一个，什么都要融入，结果整理不来，没有时间和能力消化和解读，迷失自己，不知道自己要什么。”

他接受专访时指出，他的客人当中有八成是80年后，在10个80年后当中，有7至8人听到玄学，其中5至6人会跟着玄学去做，比例相当高，然而，在10个70年后当中，听到玄学的只有2至3人，跟着做的不到1人。

他指出，现代人的主要问题，除了事业之外，就是容易遇到感情问题，因为诱惑太多，至于改名的客人比较少，不过，为孩子取名或选择出生时辰的客人较多，因为年轻父母发现姓名学的重要。

他说，上述现象显示相信玄学者越来越年轻化，也显示出因为科技社会的竞争，人们越感觉到压力。

另一方面，Master Jacky说，玄学在科技不发达的古代是一种科学，研究人、自然界和宇宙的气场的关系以及平衡点，有如现在的科学家，他认为，如果要让现代受用，需要改良和变通，现代玄学应该是简单受用，快捷有效。

他举例，风水是人和宇宙气场的关系，调整好风水后可以让人安居乐业和有健康，看风水应该是一改好就有效果，如果需要等3年或5年，这意味着这个风水还没有提升。

“以前的风水是指看四合院的风水，需要等10年或8年才看到效果，现在很多屋子是高楼，也比较简易，因此风水需要变通，民间就有一句话说’风水佬骗你10年8年’，其实他不是骗你，而是（那时候的）风水需要等10年8年才看到效果。”

谈及姓名学，他说，姓名学讲究的条件很广，包括笔画、字眼、读音、阴阳、三才、五行、五格，由于人有不同需求，如健康，财富等，姓名学是根据人的需求做到平衡点。

“姓名有如一条路，人犹如一辆车，生在什么家庭就等于是什么牌子的车，人的健康、智慧等条件有如车的功能，车很难改变，改名的效果和改变车的功能有关。”