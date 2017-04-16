“芙蓉客家记录片——牵绊文程” 25日当地展开拍摄 中南马新闻

（芙蓉16日讯）为推广客家文化而开拍的“芙蓉客家记录片——牵绊文程”，将于本月25日在芙蓉、文丁及汝来进行拍摄，摄录客家文化点点滴滴。

拍摄工作将进行至下月，耗资8万令吉，双方负责一半的制作费；除了制作马来西亚版本外，也会有台湾版本，分别在我国及台湾播出。

此项拍摄客家纪录片是由张盛闻上议员办公室、台湾客家电视台及初心文创协会共同制作。

马青总团长拿督张盛闻今天在新闻发布会上说，此次纪录片拍摄及制作获得台湾客家电视台支援及指派新闻主播，前来我国与我国制作团队共同进行拍摄工作。

他希望通过第3方角度带出客家文创，带出文化的美，同时，也呼吁芙蓉市民及商家可以给予拍摄队伍合作及帮忙。

他说，目前国内客家文化的消逝程度及速度令人感到担心，而且年轻一代的客家人也越来越不懂得说自己的籍贯话，客家人老祖先有一句话“宁卖祖宗田，不忘祖宗言”，所以大家更有需要肩负推动在地客家文化。

“为此，我们将于8月份学校假期时，举办“客家语学生主播记者营”，这将会是本地首创用方言举办的学记营。”

纪录片导演兼马来西亚客家妹制作人钟佩盈则说，客家人在马来西亚已有200年的历史，但许多客家传统、习俗已渐渐流失。

她指出，以短篇形式拍摄的纪录片，内容大纲包括南来故事、传统行业（打铁业及药材店）及传统美食，与此同时，将会记载着访谈内容、相关工作或生活画面等。

主办单位也公布，将于下月7日下午2时在张盛闻上议员办公室举办“台湾素食示范会”，邀请到台湾3位素食导师前来与参与者一同手作。

任何欲参加者，可联络刘佩珍（012-6820325）及张盛闻上议员办公室（06-7648333）；活动免费参与，不过必须预早报名。

马华芙蓉区会主席萧开文、芙蓉区会妇女组主席刘佩珍及森州客家公会总务黄俊棠也出席记者会。