伊党放眼夺回吉打政权 踩场国阵执政州办大会 北马新闻

（大山脚16日讯）伊斯兰党将在本月27日“踩上”国阵执政的吉打州举行全国代表大会，受询及这是否意味着伊党欲在来届大选寻求夺回吉州政权，伊党长老协商理事会秘书拿督聂莫哈末扎瓦威不讳言：这是肯定的。

他周日为槟州伊党大会主持开幕后，在记者会上对媒体说，伊党有信心赢得吉州过半议席，即使无法取得该成绩，至少也会取得简单多数议席的胜利。

他指出，这并非口说无凭，而是经过深入的研究，民意显示，伊党在吉州比其他政党占优势，在走访各区甚至是巫统堡垒区，该党皆获得很高的支持率，民意结果令人鼓舞。

他说，巫统和中央的懦弱引起人民的不满，消费税问题、通货膨胀、公务员福利被收回等都带来很大的冲击。

询及伊党此举是否会影响与巫统的关系，他说，伊党从没有与巫统有任何关系，包括在355法案事件上，都仅与政府合作，而不是政党，目前的政府由国阵组成，但它实际上是人民的政府，伊党是与政府合作。

中央与蓝眼仍维持现状

针对槟州伊党全部13个区部与公正党宣布断交，中央的立场时，他说，目前中央与公正党仍维持现状，此课题或会在全国大会上寻求定论，也可能进一步带到长老会讨论，目前确定断交的是行动党及诚信党。

他指出，伊党是很“富有”的政党，在有需要时，党员都会自掏腰包，让该党得到足够的资源。

355提倡教育非惩罚 非穆斯林不必担忧

较早前，他在致开幕词时说，非穆斯林其实不必担心355法案，该法案提倡教育而非惩罚，伊教建立在亲善与公平原则上，不曾暴力对待非穆斯林社会。

他说，现有的普通法律无法奏效，社会罪案越来越令人担忧，罪犯出狱后变本加厉，因此才提出355法案，如今所提呈的法案已是经过修改。

据他了解，有一些非穆斯林在充分了解355法案后，宁选择伊教法庭。若其他宗教有更好的治理方式，欢迎提出来。

干预伊教事务 对槟政府失望

针对槟州政府干预宗教司的委任课题上，他说，该党已要求州政府道歉，但至今还没得到回应。

他对于州政府干预伊教事务感到失望，该党从不插手其他宗教，这么做是为了避免纷争。

将上阵更多议席 或引进他州人选

槟州伊斯兰党主席法兹尤索夫重申，该党将在来届大选上阵更多议席，并在更多选区设立服务中心。该党在上届大选上阵2国6州。

他说，如今该党与行动党没有关系，也提出和公正党断交，因此任何政党的选区都会考虑上阵，目前尚在探讨要上阵的议席，如果该党缺乏人选，可以从外州引进，该党正与友党进行商议，至于友党为谁，他仅说时机一到就会公布。

抨填海山坡发展破坏生态环境

他抨击槟州政府展开的填海和山坡发展计划，破坏了生态环境，渔民生计受影响，使到水灾情况加剧，他揶揄州政府发展豪华建设是为满足富人，打造“行动党梦想岛屿”，州政府不应只满足富人，也须照顾贫穷阶级。

伊党籍柏玛当巴锡州议员拿督沙烈曼并没有出席大会，针对他的缺席，法兹说大会有邀请对方出席，他可能因为繁忙未克出席。