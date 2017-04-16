林吉祥：投选火箭希联 致敬加巴星最好方式 北马新闻

（槟城16日讯）行动党国会领袖林吉祥于加巴星逝世3周年纪念，呼吁人民在第14届全国大选时，州投行动党、国投希望联盟方式，向已故加巴星致敬。

“我们相聚纪念加巴星，并向他致敬。最好致敬方式，便是第3次投选火箭领导槟州同时，在全国投选希联组联邦政府，以拯救马来西亚免于成为全球盗贼统治、失败及流氓国。”

他周日在发表文告说，加巴星离开3年，留下许多未完成的国家任务。加巴星是大马伟人，一生致力于建设更团结、公正、平等和民主的马来西亚。他指出，大马人民将于今年庆祝自1957年8月31日独立后的60周年国庆。他回顾1957年，本身在峇株巴辖高级中学就读中三。

“我依然记得，当年8月31日我们聚集校园，每位学生都获得一面新国旗、一卷由第一任首相东姑阿都拉曼在吉隆坡默迪卡体育场，宣读的独立宣言。”

他认为过去60年，大马却未能兑现于1957年独立时许下的承诺，让国家成为纷乱世界的一个典范。他说，60年前的韩国非常贫穷和落后，人均国民生产总值只有马来西亚的3分之一。

“今天，韩国则位列世界上富有、发展和繁荣的国家，此外韩国以前没有一丝民主和人权概念，然而今天宪法法院8名法官，却可一致维持国会弹劾总统的决定，理由是总统涉贪和裙带。”

他反问，大马人可用相同方式，对付导致大马被冠上“全球盗贼统治国”的耻辱与骂名的“大马1号官员”吗？ 大马于60年前均在经济和民主领先韩国。他指出，60周年国庆正是我国进行“重新启动马来西亚”运动的最佳和适当时刻。

他认为，“重新启动马来西亚”的建国方向与政策的先决条件，是在可能于150天内举行的第14届全国大选达致两个目标，第3次投选行动党领导槟州；以及投票希联组织联邦政府。