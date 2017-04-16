刘利民促地主以华教为重 将校地转名育强 北马新闻

（北海16日讯）董总主席拿督刘利民不认同育强小学地主通过司法途径索回校地，而是应本着华教大业为重，秉持及履行先人的遗志，将校地转名给育强小学董事会。

他提醒说，育强小学丧失校地主权事件亦说明董事会对本身职责不了解，对校地拥有权的合法性掉以轻心。

他称，育强小学遭到地主的后裔入禀法庭索回校地及索偿案被高庭判决地主获胜，谕令育强华小须在3个月内搬迁及拆除校舍，是让人痛心疾首的，这事件也给全国华小一个警惕。

华校董事会各成员应了解校地拥有权

刘利民称，这个案给大家一个警示，身为学校保姆的董事会应对校地拥有权和使用权有充分的认识。

他劝请全国华小董事会每一个成员，必须对肩负的重任有清楚认知和积极行动，履行董事的权利和责任，处理及进行董事的注册，妥善管理学校财产和资金，解决学校所面对的土地拥有权和地税问题。

他是在周日上午出席2017年槟州华校董事培训营，在致词时如是强调。

华校三语并重 不忽视国英语学习

董总主席拿督刘利民表示，华校三语并重，除了华文为教学媒介语，更不忽视国语及英语学习。

他称，三语并重同时掌握好，并不简单，若政府可制造及提供更多学习机会及环境，无论是学生在校学习或毕业工作，彼此间通过环境条件多用国语沟通，相信掌握国语肯定不会有问题。

董总申请承认统考 不以降低水平为代价

董总主席拿督刘利民盼一小撮人不要以虚假的谈话，向外宣称委曲求全、降低统考水平、改变历史科内容等干扰董总正展开的工作。

他强调，董总从不曾停止争取华文独中统考的承认，现任董总领导与政府交涉时亦秉持不亢不卑、有理有节的态度，坚持在平等且有尊严情况下进行谈判。董总不会以改变统考课程内容为代价，以求获得政府承认统考。

华小资料调查仅26%回馈

另一方面，刘利民透露，董总在华小资料调查回馈中，全国只有333所或26%给予回馈，槟州方面也只有20所华小提交调查表。

他称，各校的数据和分析将有助于董总全面向政府反映华小面对的问题。因此，他吁槟州华小董事会积极配合，也要槟威董联会大力促请各校提交。

他说，华小非华裔生增加虽是对华小办学的肯定，但校方也必须坚守华小特质，而非迎合非华裔生的教学需求而丧失华小母语教育的办学特色。

他希望政府一视同仁地规划各源流学校的发展，在有需要的地方增建新华小。

许海明：学母语是受保障的

槟威华校董联会主席许海明局绅强调，宪法及教育法令清楚阐明学习母语是受保障的，随着世界趋势，中国及华文强势掘起，副首相所言统一教育源流的言论更是要不得，何况副首相亦曾言国家多源流教育是珍贵的资产。

他表示，巫统领袖以多源流教育阻国民团结为理由提出检讨，其实是政府本身应检讨如何公平对待非土著学习母语及受教育的机会，而不是把多源流教育当成代罪羔羊。

陈国辉：多源教育不阻团结

吉打州董联会顾问拿督陈国辉局绅认为，没有公平对待各族学生，学校宗教色彩过于浓厚，不同种族信仰的学生不能在一起，这才是不团结的主因。他反驳副首相指多源教育是国民团结的绊脚石。

他说，世界许多同语言同文字的国家，也面对民族分裂的问题。

约120各华校董事参与

槟威董联会此次举办槟州华校董事培训营，共有约120位各华校董事代表参与，主办当局亦邀请董总首席执行长孔婉莹、拿督陈国辉、庄俊隆、许文思律师针对四项主题即（一）董总在华教运动扮演的角色，（二）州董联会与华校董事会扮演的角色与功能、（三）争取承认统考工作进展，（四）概述华校董事的法定地位与主权、讲解有关的特定法令条文进行讨论。