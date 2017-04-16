我爱古迹区环境卫生醒觉运动 古迹区捡垃圾 烟蒂火苗吓坏小朋友 北马新闻

（槟城16日讯）清洁运动检获有火苗的烟蒂，垃圾袋因此引燃起来！

这起有惊无险的事件，于周日早晨在打铜仔街古迹区一带发生。150多名来自槟城、吉隆坡及砂拉越的叶氏老中青，穿着手套提着垃圾袋，分组在古迹区街头巷尾捡垃圾，以及派送禁止抽烟海报给店家及咖啡店。

其中一组小朋友，将捡到的烟蒂装进垃圾袋后，岂知烟蒂藏有火苗，在垃圾袋里冒烟燃烧起来，吓坏了小朋友们，所幸现场在大家通力合作之下，及时扑灭烟火。

叶宝蕊：古迹区遍地垃圾

对此，这项命名为“我爱古迹区环境卫生醒觉运动”的筹委会主席叶宝蕊呼吁民众，应支持古迹区禁烟运动，更不要随地乱丢烟蒂，以免发生火灾，让古迹建筑及住户们遭受鱼池之殃。

她也说，槟城古迹区的垃圾真的够多，垃圾遍地皆是，他们在这个早上就捡到很多纸张、塑料瓶，甚至还有已被禁止多时的宝丽龙，可见槟城环保革命仍未成功，槟民仍需继续努力。

“我爱古迹区环境卫生醒觉运动”由马来西亚南阳堂叶氏宗亲总会青年团主办、郑来兴服务中心及伍记饼家赞助、宗联委文化队及甘榜哥南乡委会联办。

郑来兴：打造卫生舒适环境

光大区州议员郑来兴说，打铜仔街及本头公巷是古迹区内主要的壁画及旅游景点之一，吸引不少游客前往观光，因此打造卫生舒适的环境尤其重要。如果满地垃圾，恶臭熏天，只会留给游客不好的印象。 他也说，乱丢垃圾会带来更多问题，除了成为蚊虫温床，更会使沟渠阻塞，影响整个排水系统。

他提醒，槟城绝大多数的闪电水灾根源，就是垃圾堵塞排水系统所致。虽然市政厅有固定的清理，但是还是需要民众一起配合。出席“我爱古迹区环境卫生醒觉运动”者有: 马来西亚叶氏宗祠副总会长叶绍贤及叶建美、总会青年团团长叶翰辉、宗联委队长谢烈新及甘榜哥南乡委会主席柯棅耀等。