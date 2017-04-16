湖北男为博红颜一笑 自罚跑2公里致肾衰竭 国际新闻

（武汉16日综合电）湖北武汉29岁男子小罗早前与女友吵架后，为博红颜一笑，答应自罚跑步，并跑往2公里远的女友家中赔礼道歉。惟小罗平时运动量极少，跑步后翌日起即感到身体严重不适，小便颜色如同酱油般，求医后发现竟患上横纹肌溶解症及引发急性肾衰竭。

小罗是一名普遍上班族，平日多以开车代少，甚少会运动。小罗早前与女友因琐事而“冷战”，约一周前，小罗为了缓和关系，主动提出愿自罚跑步，不料女友就赌气表示“那你现在就跑到我家来当面给我道歉吧”，小罗遂当真从家里出发，直跑到2公里远的女友家中。

惟翌日小罗即感到持续腰痛，随后数日又出现恶心、呕吐等症状，且小便次数和量都在减少，尿液颜色更有如酱油般，脸肿、身体虚弱无力。小罗到医院求医，经医生检查发现竟患上横纹肌溶解症，更引发急性肾衰竭。目前经血透治疗，小罗情况已转作稳定。

医生提醒，运动须循序渐进，市民一旦出现长时间肌肉疼痛、四肢无力，且有血尿、茶色尿、酱油尿或无尿等情况，要立即求医，预防急性肾小管坏死，一旦患上急性肾衰竭，必要时更要进行血液透析。