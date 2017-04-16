朝又试射导弹 再以失败告终 国际新闻

（首尔16日综合电）韩国国防部称，朝鲜周日早上在咸镜南道新浦一带试射型号不详的导弹，但试射以失败告终！美国国防部也证实，这次导弹试射几乎一开始就失败。

联合参谋本部表示，军方正就该导弹型号等具体情况进行分析。情报机构的一位负责人推测，朝鲜此次试射的导弹可能与前一次试射的导弹相同，飞行距离似乎不长。

此外，一名美国官员向哥伦比亚广播公司证实，朝鲜试图发射导弹，但以失败告终。该官员说，发射的导弹不是朝鲜所声称拥有但从未成功测试的洲际弹道导弹（ICBM）。

福克斯新闻也报道，美国太平洋司令部表示，在美东时间4月15日下午5时21分（大马时间16日早5时21分）检测到朝鲜发射导弹，但（试射的）导弹几乎立即爆炸。

这是朝鲜今年以来第5次试射导弹，美韩官员目前不确定朝鲜试射的是什么型号的导弹。导弹发生失败的原因还不清楚。美国总统特朗普在海湖庄园已经接到了朝鲜试射导弹的简报。

朝鲜本月5日在同一地点试射一枚弹道导弹，但飞行约60公里后坠落朝鲜半岛东部海域。当时，韩美分析认为，平壤所射导弹为KN-15（北极星2型导弹），然而美国军方部分人士则分析认为可能是飞毛腿ER导弹。\=

朝鲜周六举行纪念已故前最高领导人金日成诞生105周年阅兵仪式，并在活动上公开新型洲际弹道导弹等3种洲际导弹，加上周日试射导弹，目的明显向在军事上对其施压的美国“武力示威”。

韩国军方认为，平壤在25日（人民军成立85周年纪念日）前后再次试射弹道导弹的可能性较大。#