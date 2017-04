廖碧儿 酿红酒闯片天 娱乐新闻

香港明星大多投资买楼,廖碧儿却砸巨款投入自己的酿酒事业。廖碧儿在9年前出人意料地进入了葡萄酒的世界,并自创葡萄酒品牌Bellavizio,开启了演艺事业外的另一个春天。

廖碧儿自从2011年离开无线电视之后,近几年转战中国拍摄电视剧,期间也到新加坡、加拿大等地拍摄电视剧及电影,直到去年才回流香港拍摄爱情剧《玛嘉烈与大卫系列绿豆》。她在无线期间,饰演角色大多是纯情乖乖女或傻大姐,但在《玛嘉烈与大卫系列绿豆》却大胆改变戏路,饰演充满魅力与女人味的“Diamond”,她说《玛》是一部写实的爱情小品,是一个很真实的剧本,生活化的剧情,是香港一个蛮新的戏种,很有新鲜感,她很开心能参演这部戏。

她在剧中不时会把林保怡饰演的Uber司机大卫视为寂寞的解慰对象、聊心事,问她现实中会像Diamond一样,跟不太熟的人分享心事,还是会跟家人分享?她说:“廖碧儿与Diamond有些许不同,Diamond没有人知道她是谁,当然我会不同,始终我是一个公众人物,我跟谁分享都会很小心,所以我通常会跟爸爸分享,倾诉心事,因为爸爸从我搬回香港开始就是我最佳的倾诉对象,我有什么事情都会跟他聊。”

而这部戏也是她与林保怡相隔10年的再合作,她说很开心2人能再次合作。“我和林保怡已经很久没有拍摄港剧了,这部剧之所以吸引我们接拍有它的原因,因为我们想尝试新的东西,我们上一次合作是《妙手仁心3》,10年前合作时我是一个小女孩,这些年自己也经历了很多,现在大家都成熟了,他也觉得我成熟了。”

自创葡萄酒品种

除了演艺事业,廖碧儿近年积极发展自家品牌的葡萄酒;她称自创葡萄酒品牌全是缘分。她透露,2008年在美国拍电影,机缘巧合下和朋友到了美国Napa Valley尝试了当地的葡萄酒,之后才慢慢开始爱上葡萄酒。

由初时对葡萄酒全无认知,到考获国际品酒认证资格,廖碧儿在酿酒方面花了很大的精力和心机,她在美国Napa Valley和法国波尔多买下了2个小小的葡萄园,每年都会去几次亲自参加收割、发酵、酿酒、盲品以及调酒;她自创的葡萄酒品牌Bellavizio(中文意思是美丽的错误),迄今已夺9个国际奖项。

她说酿酒是她工作之余的兴趣,没想过兴趣能有那么好的成绩。“我没想过兴趣变成现在这么好的成绩,还获得那么多人的支持,香港和亚洲人现在开始品酒,有这种life style我已很开心。”

爱上大马的大自然

廖碧儿2015年因拍摄好莱坞电影《Lost In The Pacific》在柔佛州逗留约3个月时间,喜欢大自然的她,趁有空档时便上网搜集资料,找遍柔佛州特色及好玩的地方,趁拍摄空档直接“飞身”到目地的,那段日子,柔佛州几乎所有小镇、乡村都有她的足迹,像是乐高乐园、凯蒂猫主题乐园、蝴蝶公园、鸵鸟园、锡工厂、陶瓷制作厂、天然瀑布等等,甚至一些连当地人都不知道的地方,也被她踏足,她笑言自己对柔佛州已经很熟悉,简直可以当柔佛州旅游大使了。

“每到一个地方,我喜欢去看当地的东西,我在柔佛州期间去了很多地方,像是去咖啡厂做咖啡、去豆沙饼店亲手做豆沙饼等,我觉得马来西亚还有很多地方没“看到”,这里有太多大自然景物、很多地方都很天然、漂亮,还有很多树林,我觉得很难得。”

爱登山健行的她,来到大马更魄力十足地登了3座山,她透露,常跟拍摄团队中几个同好,包括动作组的工作人员和武术指导一起爬山,“爬山很有挑战性,也不容易爬,幸好有他们陪我一起爬。”

感情随缘

入行15年,问她最大满足感是什么,她说最开心的是可以有很多机会帮到许多不同的人。“当你选择进入这行,私人空间是一个你没法控制的私隐,但给我最大满足的是当了艺人之后,除了表演、唱歌、拍电视、电影,我还可以做慈善,我因为这个工作可以帮到很多小朋友和慈善机构,我做了自己的酒,拍卖酒可以也是因为可以筹款,我最满足是我可以用艺人的身份,让人家认识我而去支持我做酒的拍卖或慈善活动,可以筹到很多钱的时候,我觉得已经很好了。”

一向很喜欢小朋友的她坦言,自己也希望将来结婚生孩子,不过她认为缘分之事不可强求,只可随缘。单身多时的她说艺人没有私隐,加上时间没办法控制,认识朋友或拍拖已经是number two of the list,“现在的工作在时间上比较难控制时间,很难认识朋友,大家没办法很长时间在一起,一切随缘吧。”

谈及小孩子,她说:“我想所有认识和接触过我的人都知道我很喜欢小朋友,只是我还没有自己的家庭,我家里有7只狗,那我就只能先跟姐姐和弟弟的孩子玩着吧。”她笑言,陪伴姐姐和弟弟的孩子一起玩耍,也成了她释放“母爱”的一种方法。