【畅玩海南（上篇）】海南岛体验悠闲假期 尽享舒适热带风情

报道、部分照片：叶衿绣

海南岛是中国最南部的热带滨海旅游城市，热带的气候、美丽的沙滩、豪华的度假村、还有最新鲜的海鲜美食。如果您期待一个温暖而放松的假期，而又不想去太远的地方，从槟城直飞三亚才3小时而已，那么就不要错过海南岛舒适惬意的热带风情。

继去年由《光华日报》与永乐旅游有限公司联办《海南岛豪华经典游》在3月5日从槟城国际机场出发直飞海南岛，于3月9日返槟，共有31名读者包括本报光华市场业务发展及节目策划高级经理陈靖枂随团。从去年3月份首团开始至今已超过5团300人以上了。今年首团海南岛豪华团反应佳，我相信必定让大家最难忘的是观赏大型表演《宋城千古情》是世界三大名秀之一，以歌舞杂技、声光电高科技舞台手段，掀开三亚历史上最辉煌的宏景。还有享受海南最好的五星级高级酒店，更不得了的是这里的特色美食让你大块朵颐。

从我们抵达三亚第一个感觉比起马来西亚的天气有点闷热，不过当我们去到海口之后感觉两边有很大差别，气候比较凉爽。来海南岛主要的南山海上观音都是来南山必去的景点，108米高的南山海上观音菩萨圣像坐落于南山的海边，与陆地之间有桥连接，这座圣像不仅是南山旅游区的地标，也是众多佛教信徒的朝拜圣地，许多人千里迢迢来此抱佛脚祈福。晚餐之后我们来到传说中“鹿回头山顶公园”，这是一个因美丽动人的传说而得名的景点，也因此名扬于世，并且根据美丽的传说，在山上雕塑了一座巨石雕像。三亚市也因此被人们称为“鹿城”，站在山上可俯瞰浩翰的大海，远眺起伏的山峦，三亚市全景尽收眼底，景色极为壮观。

绿色植物园美如画 惊喜探奇身心舒畅

走进兴隆热带植物园，犹如打开一本关于热带植物的百科全书，大自然的种种奇妙在这里五彩纷呈，名优稀特不胜枚举，穿行于植物园，您会获得一份探奇的惊喜、一种释然的心态，各种奇特的热带植物花木组成一幅幅美丽的图画，置身其中，仿如画中游。

海口观澜湖度假区 泡温泉休闲一级棒

海口观澜湖旅游度假区为世界各地的游客提供了一个集高球运动、旅游度假、休闲娱乐、环球美食和享受温泉养生之乐于一身的绝佳旅游目的地。此趟海南岛之旅有二晚就是住在海口观澜湖酒店内，园区占地很大，休闲游乐设施可以让老、中、青都能获得满足。尤其是出外整天回来，当然要享受一个天然温泉浴。

当第一时间推开房门时候，就见到一个好大的浴缸，干湿分离的设计，即使和朋友一起入住也能有隔开的空间。我觉得在旅途中有大浴缸真的超棒，脚走累了或是身体想放松时就能泡澡舒缓一下身心，我在这里也泡了舒服的澡。

海底餐厅养眼养胃 独特体验调动感官

试过一边用餐一边观赏海底热带海洋的鱼儿吗？位于三亚海棠湾天房洲际度假酒店内的海底餐厅实现了这一梦想。该餐厅是中国首家酒店内的海底餐厅，在餐桌旁可以看到各种海洋生物游来游去，曼妙的用餐体验调动你的所有感官。酒店从海边引进海水，游客可以观赏到包括海石斑、鲨鱼、魔鬼鱼等多种的海洋生物。

访海南日报促进交流

光华日报与海南日报社于去年一月份签署合作协议，为了促进两地友好关系，由海南日报出品的《海南日报·马来西亚版》借助光华日报平台在全马发行推介海南国际旅游岛。此次随团海南岛游行程中，也特别安排拜访《海南日报》副社长翁朝健与他有个简单的交流。

梅湾威斯汀度假酒店 海南岛离海最近住宿

梅湾威斯汀度假酒店于去年尾正式开业。

每间客房均带有景观阳台，阳台位置真的很好，可饱览青翠繁茂的热带珍稀青皮林或波澜壮丽的海景及迷人的沙滩，可以看日出日落，是海南岛离海最近的度假酒店。你可以坐或站在阳台上，特别是阳台上有个懒人椅，真是喜欢那个椅子，看海听海吹海风，各种舒服。

远离城市喧嚣，让心情也慢下来了，真的是个度假的好地方。

红树湾湿地公园 感受清新自然美

当进入红树湾湿地公园内，大自然的气息愈加浓烈，四周绿树环绕，空气清新偶尔带有淡淡的花香，红树湾湿地公园在天然红树林打造而成。这片占地面积庞大的红树林可以释放出大量的负氧离子，所以身处红树林，感觉这里的空气更加清新，令人提神。所以空气质量和自然环境都十分优越，绝对远离尘世喧嚣，全身心亲近自然，是一个享受惬意假期的绝妙选择！