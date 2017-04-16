玻王储建议与航空公司合作 让香甜芒作为头等舱餐点 北马新闻

王储（左2）与王储妃（右1）为2017年香甜芒销售仪式主持推介礼。左1及右2：玻州农业局主任祖基菲里及巴吉里。

巴吉里（左）与刘伟汉展示印有安全代码痕迹的香甜芒。

（加央15日讯）玻璃市王储端姑赛菲祖丁建议玻州农业局，寻求机会与马来西亚航空公司合作，提供玻璃市特产香甜芒（Harumanis Perlis），作为头等舱餐点。

他表示，玻州政府应该大胆为香甜芒拓展国际市场，通过这种方式，也能保护玻璃市香甜芒的商标。

王储主持农业局属下武吉宾当香甜芒卓越中心，为2017年香甜芒销售仪式主持推介礼时，这么说。玻州王储妃端姑莱拉杜莎琳也莅临。

他希望每个人保护香甜芒的特征及品质，因为它不只打响玻州名誉，而且提升民众生活水平，以及带动农业旅游。

他指出，一部分果贩以A级高价售卖低质香甜芒，或以其他品种芒果当成香甜芒售卖，使消费者受骗，这恐怕会导致香甜芒市场受损。

然而，王储赞扬玻州农业局采取新技术，在果实皮层上贴有英文字母及不同形狀的“安全代码标签贴纸”措施，能够确保香甜芒的品质受到保障，同时降低失窃率和园主的损失。

安全代码 在套袋时贴在皮层上

玻州农业局副主任刘伟汉受询时解释，“安全代码标签贴纸”是在香甜芒套袋时，贴在皮层上，之后果实成熟并可采收时，将标签摘下，果皮上就会印下安全代码痕迹，以便辨识出自哪个地区的香甜芒。

他说，目前州内已有64名果农使用，他们各获得不同的英文字母和各形狀，标签的位置也分上、下、左、右，各果园的果实各有属于自己的特征，这帮助农业局能在接获欺骗个案投报时，较易追踪。

他指出，玻州农业局种植的香甜芒，所用的符号则是小圆圈。

刘伟汉提及，州内已有46名香甜芒果农，申请品质保证证书（My GAP），其中36人已获得，另10人则在处理中。

他鼓励果农申请品质保证书，确保推上市场的香甜芒的品质更佳。

没管制市场价格

另一方面，玻州农业事务委员会主席巴吉里说，政府今年为香甜芒订下园价26令吉，并没有管制市场的价格。

他表示，今年的收成会比往年好，不但采收期延续至7月，预计达到2150公吨，为玻州赚进5500万令吉收入。