大陆异议人士 赴台寻政治庇护 国际新闻

(台北15日综合电)中国大陆异议人士张向忠参加环岛旅行团12日抵台，却于隔天“跳机”脱团。他周六对中央社记者表示，尚未接获台湾政府部门联系，预计18日赴陆委会提出政治庇护诉求。

张向忠说，如果时间安排允许，17日会先拜会人权团体“台湾关怀中国人权联盟”，并于18日赴行政院大陆委员会提出政治庇护诉求。

至于目前在台状况，他仅表示，台湾有人协助暂时居所等事宜。

针对张向忠脱团寻求政治庇护一事，陆委会晚间表示，中国大陆人士如有申请庇护，主管机关内政部移民署将依相关规定程序调查处理，但相关机关尚未接获张男申请庇护的案件。

陆委会指出，张向忠脱团后，旅行社导游立即通报交通部观光局，并向派出所报案。观光局随即依既有机制通报陆委会、内政部警政署、移民署等相关机关，并由观光局及警政单位积极联系及协寻，但迄今尚无法掌握张男行踪。

陆委会表示，相关机关将持续联系当事人，了解他的意向，以利后续处理。

美国自由亚洲电台中文网周五报道，张向忠声称受到民进党前党工李明哲妻子救夫行动感召，因此趁在台湾旅游时脱队“跳机”，将向政府寻求政治庇护。

据报道，张向忠出生于中国大陆山东省曲阜市，今年48岁，曾参与中国大陆新公民运动，入狱3年，2016年7月获释。