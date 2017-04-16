恢复华盖街博物馆原貌 槟政府欲取回哈菁中学部分地段 北马新闻

州政府欲向坐落于州政府地的哈菁中学取回部分地段，以恢复华盖街槟州博物馆的昔日原貌，回归给槟城人！

华盖街槟州博物馆属于一级古迹建筑。

林冠英（右）在槟州博物馆主持“封馆”仪式时，为馆门上锁。

（槟城15日讯）槟政府为重建在二战时期遭日军炸毁的华盖街槟州博物馆西翼部分建筑物，当局欲向坐落于州政府地的哈菁中学取回部分地段，以便恢复博物馆昔日原貌，回归给槟城人！

槟首长林冠英说，据他了解，博物馆篱笆过后的位置，原本的博物馆建筑物空间还有10尺。

他是为准备进行修复工程的槟州博物馆主持“封馆”仪式后在记者会上说，州政府除了将耗资200万令吉为该馆进行修复工程外，也将准备2000万令吉来重建博物馆西翼部分建筑物。

他说，哈菁中学的校地是州政府地段，当局为重建博物馆西翼部分建筑物，双方必须通过方案来解决。

他指出，他已指示博物馆总监哈雅妮，以调查有关地段。他希望可在今年11月解决取回地段问题后，才通过槟州财政预算案拨款，并于明年进行重建工程。

林冠英冀望有关当局能让州政府取回部分地段，以进行恢复博物馆原貌的工程。若能取回部分地段，此工程就能进行，反之当局不能为博物馆重建西翼。他说，槟州博物馆在完成为时3年的修复工程后，将脱胎换骨。

博物馆关3年修复

属于一级古迹建筑的华盖街槟州博物馆周六（15日）起关闭3年，以进行修复工程。

林冠英周六傍晚在哈雅妮及众嘉宾见证下，为该馆主持“封馆”仪式，除了关闭博物馆的操作系统外，也为馆门上锁。

华盖街槟州博物馆工程进行时，其文物将暂放于中路57号槟州博物馆，届时，博物馆爱好者可前往该馆参观。

另外，华盖街槟州博物馆坐落在乔治市世界文化遗产城范围，于1817年创建至今没经历大规模装修，建筑出现损坏情况，恐危及馆内的文物，急需进行修复工程。

这项修复工程是槟政府在博物馆及艺廊网络（MAGnet）计划下的首项工程，由槟州博物馆局与乔治市保护及发展机构（GTCDC）执行，旨在把此馆打造成更现代化的博物馆，兼具社区文化中心的功能。