『同喜共庆』节目精彩 锺灵音乐会赢掌声 北马新闻

74/76毕业同学联谊会主席黄清泉及锺灵董事高级拿督谢国培赠送纪念品予双威嘉年华广场经理赵兴华，由李瑞金（左起）、李俊贤，骆贵清校长（右）陪同。

铜管乐队呈献歌曲演奏。

舞蹈团跳出思乡的情怀。

（北海15日讯）由北海锺灵中学学生呈献，锺灵百年校庆活动之“同喜共庆”音乐会在诗布朗再也双威嘉年华广场举办，吸引民众驻足观赏聆听。

谢国培：活动获校友支持

锺灵董事高级拿督谢国培致词时表示，锺灵百年校庆开幕以来已展开多项活动，吸引众多校友参与之际，也没忘记走出校园，与槟城民众一起同喜共庆，共沾百年校庆的喜悦。

他也表示，锺灵百年校庆活动亦希望能达到回馈社会的目的。

他称，校庆大会亦在不久前安排学生前往峇冬丁宜安老院进行探访及表演，也推动捐血献爱心活动。

他表示，此次走出校园的表演，也希望民众有机会欣赏三校学生多姿多采的文化演出，与民众做近距离交流。

会上，74/76毕业同学联谊会主席黄清泉、高级拿督谢国培亦联合赠送纪念品予诗布朗再也双威嘉年华广场经理赵兴华，以感谢该广场给予协助，陪同者包括该毕业同学联谊会财政李瑞金、总务李俊贤及北海锺灵中学校长骆贵清。

学生的表演分两阶段进行，首阶段演出包括铜管乐队、武术、舞蹈、扯铃、独唱及华乐演奏等。

学生们的精彩演出、悦耳的音乐及歌声，还有精彩及熟练的武术及扯铃表演，皆让民众驻足观赏，并报以热烈掌声。