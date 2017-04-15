马袖强：已在选区努力耕耘 民政候选人逾半新脸孔 国内新闻

（吉隆坡15日讯）民政党主席拿督斯里马袖强指出，民政党在来届大选的候选人，有超过50%为新脸孔。

他说，民政党已经完成了各国州选区的候选人名单，在等待反贪污委员会确定这些候选人都没有涉及贪污事件后，预计5月份会把名单交给首相拿督斯里纳吉。

他指出，该党在两年前就已经开始遴选及委任各选区协调员，而他坦诚，在这过程中引起一些人的不满，但这些问题在这两年内已经几乎被解决了。

“截至今天，我们已经解决了大多数的问题。”

马袖强今日出席民政党备战大选脑力激荡营前，在记者会上，如是表示。他披露，这是民政党首次拥有超过50%的新面孔候选人。

他指出，这些候选人过去两年在选区努力耕耘，因此，本身对这些候选人的胜算颇有信心。

郑可扬来届大选不上阵

另一方面，马袖强证实，该党顾问丹斯里郑可扬已经决定不在来届大选上阵，而郑可扬原本的选区木威国席将由民政党木威区部组织秘书潘作钦上阵。

他说，虽然民政党在2008及2013年的大选中输掉木威国席，但他对木威新的协调员表示有信心。

他补充，民政党在下届大选对槟城也非常有信心，会在槟城破釜沉舟。

至于交换选区一事，马袖强说，成员党之间已经达成了共识，但一切还得等待纳吉的决定。他也指出，无论在任何政党所上阵的选区，成员党之间必须保持良好关系，以确保能够赢得各成员党所上阵的选区。

他举例，一些议席的选民有超过51%是国阵各成员党的党员，但却在上届大选输了，这是因为成员党之间及党内部有不愉快。

因此，他希望，在来届大选，各成员党必须保持良好的关系，才能够在来届大选胜出。

今日出席脑力激荡营的包括民政党署理主席拿督谢顺海、总秘书拿督梁德明、副主席拿督刘华才、拿督张国智、青年团团长陈庆亮及妇女组主席拿督陈莲花等。

委希山任特别事务部长强化国阵

对于国防部长拿督斯里希山慕丁被委任为首相署特别事务部长而引起议论一事，种植及原产业部长兼民政党主席拿督斯里马袖强认为，希山慕丁被委任特别事务部长只会强化国阵领导层。

针对网络上有关副首相拿督斯里阿末扎希与希山慕丁的问题，他指出，本身非常了解阿末扎希与希山慕丁，他俩都是非常好的领导，因此不会有什么问题。

“我看他们的关系非常好，如兄弟一般，而事实上是阿末扎希建议让希山慕丁担任特别事务部长的。”

致函欧议会抗议不公平议案

种植及原产业部长兼民政党主席拿督斯里马袖强指出，本身已经致函欧洲议会抗议棕油与热带砍伐森林的草拟议案，因为该议案是不公平且具有歧视性的。

他说，本身除了已经致函欧洲议会，也已经与印尼相关部长会面，两人决定在下个月飞往欧洲，到欧洲议会做出有关棕油业的讲解。

他指出，欧洲议会的这项决定对我国并不公平，因为欧洲与我国的情况有所不同，我们的油棕业有许多的小园主。

“我们一直都非常小心处理油棕课题，包括环境保护等等，我们也会有自己的证书，而我觉得我们的证书已经非常好。”

马袖强说，欧洲是我国油棕最大的市场，占了100亿令吉，接着是印度及中国。

因此，他表示，我国会与印尼合作，联手向欧洲表态，希望这项议案不会被落实。