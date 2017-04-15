作好准备迎接来届大选 吉伊党攻24州席逾8国席 北马新闻

(亚罗士打15日讯) 伊斯兰党在来届大选将攻吉打州24个州席及超过8个国席。

伊斯兰党吉打州主席阿末法古鲁丁周六下午主持该党州代表大会后召开记者会时表示，州内15个区部经作好准备迎接随时举行的全国大选，而每个州席及国席的候选人已经圈定及呈交该党中央。

“受委任的候选人人选是由各区部推荐及交给州联委会，并转呈党中央作最后定夺。”

他说，每个州议席及国会议席都推荐超过1个人选，最后由该党中央决定。

阿末法古鲁丁重申，伊斯兰党的目标是在没有与国阵及希望联盟合作的情况下保持现有的席位。“换言之，在来届大选伊党将不会与国阵及希望联盟合作。”

他表示，该党在这之前曾经竞选吉打州24个州议席，而来届大选将维持这个决定。

“我们也曾经夺得吉打州8个国会议席，因此设定目标在来届大选将竞选超过8个国会议席。”

无论如何，他说，中央的决定将是最后的决定。

另一方面，他坦言，伊斯兰党会重新检讨与人民公正党的关系，尤其是在吉打州的合作机会，然而，这个课题将由两党中央去处理。

他也说，今天的伊党是最团结的一次，因为那些不能认同、没有共识的党员都已经先后离去，留下来的都是中坚党员。