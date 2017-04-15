曹观友：只要是适合人选 火箭考虑接纳更多女候选人 北马新闻

（槟城15日讯）民主行动党槟州主席曹观友强调，只要是适合人选，该党将会考虑获推荐的女性为候选人。

他说，这是因为该党相信，女性将可在世界、国家及社会的改变中，扮演更重要的角色。

他指出，该党乐意接纳更多女性成为代议士，以作为决策的一部分，然而，在这方面，却往往面对不适合和不愿意参选的问题。

他周六出席行动党槟州妇女组举办第14届大选准备工作营上，致词时，如此指出。

曹观友说，每当大选时，章瑛也很努力争取增加女性候选人的人数，而他也会向章瑛要求候选人名单。

他补充，该党有时却面对没有适合候选人，以及不愿意站在前线的候选人的问题。

因此 ，他开玩笑的说，该工作营除了是“挑战”参加者是否已准备面对大选，也是挑战她们“是否已准备成为候选人？”。此时，引起哄堂大笑。

他希望在即将来临大选中，更多女性能成为候选人，以协助党赢取更多议席，以继续执政槟州及甚至执政中央。

章瑛：面对没适合选区问题

对於面对女性候选人问题，行动党全国主席章瑛说，该党有时会面对拥有适合人选，却没有适合选区的问题。

她强调，在委派候选人时，除了考虑候选人素质外，还要与选区配对。

她说，槟州有很多具有潜质参选的女性，但她往往是在面对文化阻碍下不愿意参选。

她举例，女性参选需与家人商量、有些因孩子年纪小不适合参选，但在等待孩子长大成人後，却发现自己年龄已大不适合参选。

她认为，寻找女性候选人并非只是妇女组的责任，而党内领袖也有相同的责任。

另一方面，她说目前党中委会内已达致30%女性代表的固定制，但州委尚未达到。她也放眼全国希望每个州属都能达致该党30%的女代议士。

她说，目前马六甲和沙巴州尚未有女代议士。相反，雪兰莪州的女代议士固打已满额。

章瑛指出，槟州政府今年已通过，乡村发展暨治安委员会（JKKK）内，必须落实30%女性委员的固定制，所以至今已有7个乡委会因无女性委员代表，而无法成立。

她透露，在现阶段，新村发展暨治安委员会必须要有一名女性代表，方能成立，但随着2年委任一次的委员会，在第二次委任时却要拥有3名女性代表，以及在4年内委员会就要达致拥有5名女性代表的要求。

她补充，若一项决定没有女性参与，则无法有更全面考量，因为有些是男人看到，但有些细节则是女人才看到。