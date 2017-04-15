黄家泉：令吉汇率被低估 首2个月总贸易额强劲 国内新闻

（怡保15日讯）第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉指出，今年首两个月，我国的总贸易额达到2700亿6300万令吉，并出现134亿5000万令吉的盈余，贸易总额及盈余与去年同时期相比分别增长了20.6%及5.5%。

他表示，我国拥有强劲的贸易数据，国家经济基础稳固的情况下，令吉汇率明显被低估。

他说，其实我国的贸易在去年12月开始出现强劲的增长，并相信今年我国的经济会逐步反弹，明年的经济会更好。

黄家泉周五晚出席怡保中国精武体育会2017至2018年度董事会宣誓仪式后，向媒体发表上述谈话。

他也表示，今年首2个月，我国的贸易出口及进口额分别达到1420亿4000万令吉及1285亿9000万令吉，与同时期相比出入口也各别增长19.8%及21.5%。

他透露，我国5个主要的进出口地区是东协、中国、美国、欧盟及日本。

他说，依据过往的趋势，2月份贸易是处在低潮期，然而今年2月的贸易却出现强劲增长势头，贸易额达到1348亿300万令吉，当中出口为717亿7000万令吉及进口为630亿6000万令吉，出现87亿1000万令吉的盈余，比去年同月分增长了27.1%。

他指出，电子产品是主要出口的贡献，首2个月出口额就达到494亿8000万令吉，其次是石油领域的出口，总额为112亿9000万令吉。