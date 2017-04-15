理大师生太平绘制3壁画 首幅地面壁画添3D元素 大城小镇

（太平15日讯）槟城理科大学师生22人，从周五起3天内，为太平增添3幅新壁画。3幅不同壁画包括太平首幅画在地面的刀壁画，即鱼池壁画。

新壁画从本月14日开始作画，预计3天内完成，由2名讲师、2名助理及18名艺术系学生合作完成。

壁画是太平市议会、太平市议会公民社会委员会及居民代表委员会合作，邀请理科大学师生呈献。

这3幅壁画分别在太平动物园画上一头大野牛壁画、在太平务美街侧巷画上旧时洗衣业劳作壁画，以及在戏院街后巷大水沟盖上，画上一幅鱼池壁画。

人潮增助减掠夺案

太平市议会历史遗产策划组官员哈米斯，在记者会上指出，在此之前已有好几幅壁画在太平完成，并获得人民的良好反应。此次通过各单位的合作，再呈献3幅壁画。

他表示，在戏院街后巷画上鱼池壁画，一旦增加人潮，相信有助于减少掠夺罪案，提升后巷的安全。

居民代表委员会第11区主席李仰萩则指，若民间对壁画的反应良好，未来将继续策划增添壁画。

他也说，壁画增加将提升太平的旅游号召力，吸引游客观光太平，届时酒店和饮食业等将受惠，促进太平的经济。

拟完成15尺高壁画

槟城理科大学讲师莫哈末吉查表示，鱼池壁画将添入3D元素，池内有鲤鱼，活灵活现，最快明天就可完成。

他透露，在这3幅画完成后的一个月内，将在太平广东会馆画上20余尺长、15尺高的大型壁画，主题是采锡矿，惟最终的设计图尚未出炉。