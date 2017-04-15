校地风波成全国焦点 吉辇河分割两州 你找哪个司南马（育强越强第一篇） 大城小镇

育强学校事件让司南马这个边陲小镇，顿时成为全国焦点。

分隔吉打和霹雳州界的桥，是两岸州民互来的主要桥梁。

小课时间，友族生都会聚在一起享用早点。

育强学校的学生只剩44人，华裔28人，其余是友族生。

清幽的环境，这里是很多司南马人的共同回忆。

镇上的观音庙，每年农历六月十九观音诞都汇集了许多村民一同欢庆。

年轻人出外求学和发展，新村人口逐年流失。

报道:巫伟强、李佩佩

（司南马15日讯）司南马有两个，一个在吉打，一个在霹雳，两个司南马就只由一条吉辇河分割。对于司南马这个地方，绝大多数人傻傻分不清楚，哪里是吉打，哪里是霹雳。不过，老一辈的人对吉打司南马就很熟悉，因为这里有一位问米婆吊魂即准又出名。

今天，你跟别人提起司南马，大家开始对这座边陲小镇多了一份认识。因为这里唯一的华小育强学校，最近被地主索回校地，若上诉再败诉，育强可能会被逼迁校，除非吉打州政府征用校地，或有心人愿意替学校购地，否则，育强在现有校地庆祝一甲子（60年）后就得另辟校园。

只是，很多人还是误会育强学校是在霹雳州，却不晓得距离育强2公里以外的地方，有所华小叫志成，志成是座落在霹雳州司南马。

司南马有那些好玩的地方，有那些好吃的食物，育学小学又曾孕育出什么伟人，就让光华日报来带你们走这一趟，走走看看你或许很熟悉，又可能很陌生的司南马。

地主幼子：十多年前已不时提醒 校地割让一直没办好

一场地主通过高庭索回校地，让育强学校红遍全国。

据育强校地老地主的幼子透露，父亲方金授是在1968年买下司南马4个约500英亩的农业地段，其中60英亩的地段包括占地3英亩的育强华小是割给他的哥哥，另外3个地段则在他名下。

他披露，父亲后来成立了方金授父子有限公司，其中2个占地分别114英亩及60英亩的地段就注册在公司名下，后来父亲把公司的小部股份分给7名姐妹。每名姐妹拥有约1英亩土地的股份。

“后来在土地权不断易手之下，有关60英亩地段转给我的6名姐妹，再后来只属于其中3个姐妹，包括育强小学的地段。目前育强小学处在的地段，是在他2名姐姐及一名妹妹名下。”

他表示，父亲是第三任地主，在购买上述地段时，育强华小已存在。父亲去世的前几年，答应把学校围起篱笆的范围，捐给育强华小。

“当时是由父亲及哥哥去处理，至于有没有白纸黑字写明，则不确定。”

他表示，前董事长曾经与其家人接洽，也请来了会测师绘图，后来董事部没有积极跟进土地割让手续，所以才会酿出今日的结局。

他说，十多年前已不时提醒育强小学的董事会必须办好校地拥有权的手续，然而经过几任董事长的手后还是没有办好。

经三度易手 仍面对逼迁

孟母三迁孕育出一代伟人岳飞，育强学校校地也经历过三度易手，只是万万没想到，却给学校带来巨大打击，面对可能被逼迁校的命运！

2016年6月24日，其中一名地主发信给董事会，表明要取回校地。随后即入禀法庭正式向校方索回校地。

据了解，上述地段是由3人联名，另外两位地主已迁居外国，同意让学校继续原地运作。起诉要索回地段的地主现居槟岛。

育强小学创建于1923年，当时只是租了一间店屋作为临时校舍。1929年，学校成立了董事部，在当时各董事群策群力下，再加上当时司南马居民与社会人士的捐助，才兴建了新的校舍。

1933年，一所新校舍终于建立，而学生人数亦跃居一百多人。不幸的，第二次世界大战期间，新校舍遭受了摧毁与破坏。大战过后，于1946年复办。由于学生人数增加，课室不敷应用，才由学校现址的第一任地主已故伍文扬捐献3垄地段供建校。

在1957年，在众人的劳动奔走下，图中的新校舍终于建竣，而学生人数也突破了二百多人。这个新校舍有八间课室，一间校长室，一个礼堂与一间食堂，男女厕所与脚车棚，还有一个大草场。

较后，校地拥有权第二度易手，虽然新地主是一名印裔人士，地主乐卡沙米却再捐出两块地段给学校，才让育强学校拥有今天的3英亩面积。随后，校地再易主方金授。

从1957年至今，已有超过10位校长掌校。目前共有44名学生，华裔28人，巫裔12人和印裔4人。教职员共有12位。

司南马新村历史

吉打司南马一个新村，成立于1949年，原名为巴雅 (Paya), 有沼泽地之意。1948年6月18日，正当马共拿起武器走入森林之际，也正是英政府宣布施行紧急法令之时。

早期的时候，许多来自中国广州和梅县的华人迁居到这个地区进行交易，所以大多数当地居民都是客家和潮州籍。

现在的司南马新村拥有200户人家，人数大约2000名，华裔占总人口90%，其余8%是印度裔和2%的巫裔。村民大多数是小园主，所以这个村子的主要经济来源是棕油。商业活动不发达，只有少数村民在大路两旁的店屋营业。

跟其他地方的新村一样，司南马新村也受到年轻人出外求学和发展影响，新村人口逐年流失。只有在华人农历新年期间，才会看到游子回乡与家人团聚。人口流失也影响育强学校的学生人数，从早期的三百多名减少至现今少过50名学生。