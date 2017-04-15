国油拟售砂州一气田49% 吸引油气巨擘注目 经济新闻

（八打灵再也15日讯）国家石油有限公司（Petronas）建议出售砂拉越岸外气田股权，这吸引了数家石油巨擘的关注，预计在未来数周内将有投标活动。

上述位于SK316区名叫卡萨瓦里天然气田，估计它的49％股权价值达10亿美元（44亿令吉），由于油价进入潜在上升周期，以及该气田的天然气储备规模是本区域最大之一，因此引起了全球最大石油和天然气（O＆G）公司的兴趣。

该气田是国油在2012年于SK316区进行的两项主要天然气发现之一。根据国油之前的估计，该气田的可开采天然气资源多达3兆立方尺。

如果获准出售，这项交易金额将占据今年油气业的第2大。

据报道，国家石油已经将上述股权给予潜在的投标团体竞投，它们包括荷兰皇家蚬壳有限公司、埃克森美孚机构，泰国的PTT勘探与生产有限公司（PTTEP）以及日本油气企业。

如果成功出售，它可能标志着国油在逾2年前，自石油价格开始下跌以来的最大宗上游股权交易。国家石油的目标是降低营运费用、削减就业岗位和冻结项目，以在低油价环境中经营。

消息来源说，国家石油已与十数名潜在买家接触，包括全球石油巨擘和专注于东南亚业务的亚洲企业。

它们表示，国家石油已经开始向所有投标团体提供财务和营运数据。

据消息来源称，国家石油通过子公司国油探勘私人有限公司，正在寻求能够提供技术和能力来探索、开发和高效营运岸外各个气田的合作伙伴。

国家石油指出：“我们相信这会吸引合适的合作伙伴，以优化这些商机的潜在价值，以及有助满足全球不断增长的油气需求。”

像大多数石油巨擘一样，由于原油平均价格较低，国家石油一直致力降低成本，以保存盈利。除了削减成本外，它一直注重节约现金流动以履行其资本承担。

在选择SK316的气田合作伙伴时，预计将会设置相同的条件。