快递与物流业务贡献显著 大马邮政财报卓越 经济新闻

（吉隆坡15日讯）大马邮政有限公司（POS，4634，贸易服务组）公布，在截至2016年12月31日止第3季度，所取得的毛利按年从2960万令吉升至5274万令吉。

至于营业额则由之前的4亿9463万令吉增长至6亿3572万令吉。

该集团在致函大马交易所备报时说，今次业绩较佳，归功于旗下快递业务贡献较高，这得益于电子商务需求殷切。

它称：“上述业务在该期间录得1亿8850万令吉的营业额，而去年同期则是1亿4330万令吉。”

与此同时，大马邮政指出：“我们的业绩也得到物流业务的支持，随着收购邮政航空私人有限公司后，它为整体营业额贡献了1亿6930万令吉。”

展望未来，该集团首席执行员拿督莫哈末祖克里表示，我们将在今年中全面推出电子商务业务，即提供现金交付和信用卡支付选项、仓储和提货和包装服务。

他透露：“我们将会继续透过提供以市场为导向的方案，为商人和消费者带来利益，以及推动电子商贸业的创新。”

提供跨境电子履行商业方案

另一方面，大马邮政和老虎全球物流（马）私人有限公司（Tigers）签署一份合作协议，为大马商界在亚太地区提供首个跨境电子履行商业方案。

该集团首席执行员拿督莫哈末祖克里称：“上述合作有利于我们，因为它将有权管理整个供应链流程：包括清关、产品处理、提货和包装服务，以及交付服务。”

他表示：“在该项合作下，老虎全球物流将会负责持续投资在硬件、网络和系统，使到我们能够及时和有效地经营业务。”

莫哈末祖克里在签署仪式前如是说。

斥1.5亿扩充2座IPC产能

此外，大马邮政经已投资1亿5000万令吉，以加强在莎阿南和雪邦两座综合包裹中心（IPC）的产能。

该集团首席执行员拿督莫哈末祖克里表示，加强产能的计划，将使上述2座IPC能够从目前的15万件信件分类以及包裹递送，增加至2019年的51万6000件。

“这些提升措施目前正在进行中。2年后，莎阿南的IPC产能料每天将会增至31万6000件。”

他说：“当雪邦IPC完成扩充产能后，两座IPC每天可总共处理高达51万6000件邮件。”