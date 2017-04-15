令吉兑美元 下周料续走强 经济新闻

（吉隆坡15日讯）下周令吉兑美元汇价料续走强，因最近出现一连串对亚洲货币和令吉有利的因素和事件。

国际局势动荡不定，尤其是朝鲜半岛局势紧张，以及在美国向叙利亚发射导弹后，美国和俄罗斯之间的关系恶化，加上欧洲国家政局不稳定，经驱使投资者把他们的资金转移至亚洲货币、黄金及债券等避险资产，这经使到令吉受惠。

眼下特朗普执政的不确定性，以及美国总统特朗普指美元太过强势和他认为美联储应该保持利率在低水平的言论，将续令美元承压，但转而将进一步对包括令吉的美元以外货币起支撑作用。

此外，美国不认定中国为汇率操纵国的消息推动人民币走强，以及国行自去年12月推出的6大稳定汇市措施取得成效后，本周又推出最新的4大措施去進一步扩大及深化国內金融市场为目标，这都将续对令吉产生激励作用。

美国财政部14日报告，认为包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。

本周令吉兑美元汇率升值至4.4050/4100，上周为4.4335/4365。

此外，令吉兑新加坡元汇率由上周之3.1616/1649增值至3.1521/1572、兑每百日圆由4.0075/0106趋软至4.0450/0503、兑欧元由4.7159/7195增值至4.6786/6847，以及兑英镑由5.5108/5155略走强至5.5107/5187。