黄金将重启牛市 剑指“历史高位”？ 经济新闻

（纽约15日电）周四（4月13日）国际黄金价格继续高歌猛进，一度刷新5个月高点至每安士1288.12美元，在近5周的时间内，金价上涨了近90美元，涨幅逾7%。

摩纳哥国际大学金融学教授达米尔托基奇撰文称，从长线来看，金价经过了10年的牛市、两年的调整、3个月的下跌、4年的震荡后，现货黄金倾向于重启长线牛市，若金价顶破1400美元附近的重要阻力，有望在后市再创历史新高。

☆过去17年黄金走势一览☆

①2000年—2011年：现货黄金有一个强劲的上涨趋势，从每安士250美元附近持续一路高歌猛进，在2011年9月一度刷新历史高点至每安士1921.28美元。

②2011年10月—2013年3月：现货黄金一直在每安士1550-1750美元区间窄幅波动。

③2013年4月-2013年6月：在2013年4月，现货黄金跌破了每安士1550美元的支撑水平，并在之后的连续3个月持续下跌，经过3个月的抛售，在2013年6月金价跌至每安士1230美元附近。

④2013年7月至目前，现货黄金基本面上“空忙”一场，目前的金价基本上仍处于2013年6月（4年前）时的水平。

☆过去17年黄金走势简析☆

达米尔托基奇表示，回顾历史，我们可以发现，在强劲的基本面因素支持下，金价经历过一轮10年的牛市，当金价接近上涨趋势的顶点时候，很多人都称之为“黄金泡沫”。我们知道，当泡沫破裂时，商品的价格一般很快就会回落到其真正价值附近。然而，（在触及顶点后）金价仍在高位震荡了2年，随后才迎来3个月的抛售。为什么抛售呢？可能是因为跌破了重要技术支撑位；或者，当时美元兑日圆也大幅下跌，美元的崩盘也可能是黄金遭遇技术性抛售的原因。

达米尔托基奇指出，不管怎样，当时黄金的抛售持续了3个月。之后的4年，金价基本持平。这一点很重要，这清楚的表明，并没有“黄金泡沫”存在，在经过3个月的抛售后，金价在将近4年的时间内仍较为坚挺（尽管在2015年12月曾一度跌至每安士1045美元）。

达米尔托基奇提醒，从2013年-2017年，金价原本有可能继续遭遇抛售，并跌至每安士400-600美元的区间。尤其是，在这期间，美国股市处于一个大牛市，而且欧元大跌，美元兑大多数货币都处于一个明显的涨势，美联储也也开始加息；但黄金仍较为坚挺。

他认为，关键点就在这里，由于黄金实际上只遭遇了3个月的抛售，大多数基本面投资者可能仍在投资黄金；而且，4年的稳定期似乎暗示一个长期的建仓（积累），而不是减仓。因此，黄金10年牛市背后的基本面因素仍然存在：全球央行仍在用多种多样的货币政策工具来对抗通货紧缩。

达米尔托基奇表示，从短期来看，如果现货黄金突破每安士1400美元的关键阻力位，在不远的未来，我们将会看到金价再创历史新高。