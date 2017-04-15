国际局势紧张 大马股市走势看淡 经济新闻

（吉隆坡15日讯）下周大马股市走势看淡，因外围不利因素以及国际局势紧张，料将续驱使投资者逃离高风险的股票市场，转而把资金转移至黄金和债券等避险市场。

随着美国在上周四决定对叙利亚的一个空军基地发射巡航导弹进行空袭，以及美国海军卡尔文森号航母战斗群前往朝鲜半岛附近海域后，日前又对阿富汗境内的“伊斯兰国（IS）”极端组织目标投掷世界上最大的非核炸弹后，令投资者变得更加紧张和恐慌。此外，美俄关系处在“有史以来最低点”，进一步打击了投资者对股市的信心。

市场分析师指出，朝鲜半岛紧张局势加剧，令投资者感到恐慌，担心朝鲜最早在本周末可能再次进行核试验，或是做出其他可能激怒邻国的举动。

眼下特朗普执政的不确定性，以及近日叙利亚和朝鲜紧张局势不断打击着投资者的神经。分析师称，如果形势出现严重恶化，全球金融市场或将陷入“兵慌马乱”的境地。

将在4月23日进行第一轮投票的法国大选也令投资者坐立不安。持反欧元态度的极右翼候选人勒庞在5月7日第2轮大选中与极左翼候选人梅朗雄直接交锋的可能性正在提高，而市场担心这两人任何一人获胜都有可能导致欧盟与欧元崩溃。

不过，一些利好因素将续对股市起支撑作用，包括最近国际原油价格回稳，以及国行自去年12月推出的6大稳定汇市措施取得成效后，昨日又宣布最新的4大措施去進一步扩大及深化国內金融市场为目标，当中包括开放让所有大马居民公司都可卖空大马政府证券。

大马富时隆综合指数本周总计滑落10.73点而至1730.99点。富时全股项黄金指数急降105.24点而至12308.12点，以及创业板指数猛跌192.32点而至6001.62点。

本周隆股市成交量达189亿2000万股及总值达115亿4000万令吉，少过上周之成交207亿3000万股及总值152亿9000万令吉。