9天拔罐27次昏迷入院 山东女子背部二级烫伤 国际新闻

（济南15日综合电）山东济南一名石姓女子，在朋友介绍下到当地养生馆接受拔罐治疗，惟因疗程过于频密，在连续接受9日拔罐治疗后，石女身体亦难以负荷而高烧入院，并被诊断出二级烫伤。

上周，石女在朋友的介绍下，花了8800元人民币（约5600令吉）在济南一间养生馆购买了理疗服务，通过拔罐排毒。而一个疗程需时8至15天、每天三次，每次时长40分钟。购买疗程后，石女经常开始早上9时前去拔罐，至下午2时许才结束。

但频繁的治疗却令石女痛苦不堪，在治疗结束回家后，更因为背部的疼痛而忍不住大哭起来。到了拔罐的第4天，石女更开始发烧。

石女曾打算放弃治疗，惟养生馆的员工却告诉她称，她之所以感到痛苦，正是身体正在排毒，而发烧更是有利于排毒。

石女接受拔罐9天后，前日早上其母亲入房叫石女起床时，竟发现石女处于昏迷状态。石女士被母亲唤醒后，才喝了杯水，便准备再去做拔罐，结果还没走出家门即晕倒在地。其母亲见状即将石女送到医院。医生诊断，石女背部因拔罐被烫伤。