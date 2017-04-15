错认车被当偷车匪 中年汉遭车主打致重伤 国内新闻

（新山15日讯）中年汉认错车，被车主误当偷车匪而以车钥匙攻击，导致后脑、肩膀受伤，颈骨骨折，肺部也刺穿，伤势严重。

据了解，事发时，相信伤者在酒精影响下，错认同款同色的休旅车是自己的轿车，不料发生误会。

事发隔天，警方逮捕4名男女，包括涉案车主，协助调查，并扣押有关休旅车。

这起伤人案是于本周三（12日）晚上10时许，在福林园发生，伤者目前在班兰医院就医。

新山南区警区主任苏莱曼今日说，事发当天中午12时，50多岁的嫌犯与两名朋友开始在福林园一家歌唱中心唱歌，直到事发前一刻，两名朋友出外，在距离事发地点200米的一间餐馆喝热水。

他指出，过后，这两人听见嫌犯与另一男子，在一辆丰田埃尔法（Alphard）休旅车旁发生争执，不料最后演变成伤人案。

他说，嫌犯疑以车钥匙的尖物，致伤伤者的后脑、右肩，连颈骨也骨裂及肺部刺穿。

他透露，隔天早上8时20分，警方在亿城镇一间住家逮捕2名分别44及51岁的华裔男子，包括嫌犯，起获相信是嫌犯所拥有的白色埃尔法休旅车，随后在实达英达花园一间住家，再逮捕2名分别33和42岁的华裔女子。

他指出，初步调查，相信伤者在酒精影响下，错把嫌犯同款同颜色的轿车当成自己的车，引发误会。

不管怎样，他劝请民众不要滥用私刑。

警方援引刑事法典第326条文（持危险武器致伤他人）展开调查，一旦罪成，刑罚为监禁最多20年和罚款或鞭笞。