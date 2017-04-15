意选美小姐遭前男友泼硫酸 终日戴面具生活 国际新闻

意大利前选美选手日前向英国《每日邮报》透露了她被前男友用硫酸袭击的可怕遭遇。杰西卡不光有着出众的外表，更有令人羡慕的歌喉。三年前，她遇到了前男友塔瓦雷斯，就是这场相遇成了杰西卡的噩梦。在杰西卡提出分手之后，塔瓦雷斯对她不断骚扰，直到用硫酸对她进行毁灭性的攻击。

这位出现在2007年意大利选美皇后决赛的选手，去年8月和男友塔瓦雷斯分手，分手后，塔瓦雷斯变得相当嫉妒，并且经常跟踪杰西卡，他掌握着杰西卡所有的工作行程表，只要杰西卡晚出现几分钟，他就立刻问她现在在哪儿，和谁在一起。

这对杰西卡造成了严重精神负担，她不敢和任何异性见面。塔瓦雷斯还曾拿着绳子来到杰西卡家门口，威胁要自杀。事发前，塔瓦雷斯曾发短信威胁杰西卡要向她泼硫酸，杰西卡试图向警察求助，但得到的回复仅仅是让她远离塔瓦雷斯。悲剧在今年1月发生了，杰西卡在和朋友聚会结束后准备开车回家，她不会想到塔瓦雷斯正躲在某辆汽车后面，当她听到声音往窗外看时，塔瓦雷斯冲出来将硫酸泼向杰西卡。

他将硫酸一滴不剩的倒在了杰西卡的脸上，从额头到下巴。顿时，杰西卡感觉全脸都像火烧一般，视线也开始模糊，但她知道她需要立刻去医院就医。

现在，杰西卡要面对长达一年的整形手术，每个月还要花费600英镑的药物用于治疗，每半小时就需要滴眼药水，并且每天都要用洗剂滋润皮肤。现在的杰西卡需要躲避阳光直射，每次接触阳光都要带上厚厚的面具。

杰西卡深知自己的余生要在伤疤和疼痛中度过，但她庆幸自己仍能看得见，也能继续唱歌，不久前她刚完成了自己的音乐专辑。她说她并不想报复前男友，而是想去监狱里看看他，让他看看自己到底做了什么。