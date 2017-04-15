双溪里蒙光华小学蓝宝坚尼送别 陈冰心校长退得精彩 北马新闻

（槟城14日讯）有跑车，有纪念奖，有感言，有歌唱，陈冰心校长退得精彩！

在双溪里蒙光华小学掌校18年的陈冰心校长周五荣休，逾千学生夹到歌唱欢送，家协主席林金成致词中突穿插唱出“泪的小花”送别，董事会特别安排蓝宝坚尼跑车（Lamborghini）载送，加上为学生设立的陈冰心校长奖推介礼，精美的纪念刊，槟州教育局官员等出席观礼，对陈校长的退休场面做足100分，温馨与感人。

陈校长于82年至88年先后在日新B校及中山执教，89至97在慕义总校与中山担任副校长，97至99成为韩小校长，99年开始担任光华校长至退休。

蔡春民：追求进步的校长

董事长蔡春民赞扬陈校长是一位追求进步及勤劳的校长，在与她共事的十年里，不论学校需要什么帮忙，她都给予董事部无私的协助与关心。

“我清楚的记得，几年前光华举办了13次的筹款活动，她每次都很关心一切的筹备活动，也很乐意的挑起重担，在短短2年内就筹到了400多万，将古老的校舍提升为目前的宏观礼堂与课室。”

家协主席林金成及校友会主席陈麒光也在致词中对陈校长赞扬有加，致词后突然高歌，陈麒光则作诗朗诵：冰山可移雪可融，有教无类献爱心；心暖发奋勤学习，前途光明好品德。

东北县教育局主任莫哈末沙默打趣的说，陈校长退休日也是她个人的独立日，一切都是新的开始。

陈冰心：最大满足感是建设校园

陈冰心校长表示，最大的满足感是建设校园，并在2012年在一周内获2个大奖，即是高表现学校及模范学校奖，伤感的是这18年内2位老师刘秀梅及邓玉梅在任时因病去世。

陈校长也在仪式上献捐予董事会，家协及该校教师福利组。