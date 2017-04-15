“副揆提议希山兼任特别事务部长” 纳吉促勿再挑拨离间 国内新闻

（吉隆坡14日讯）首相拿督斯里纳吉披露，委任国防部长拿督斯里希山慕丁兼任首相署特别事务部长，是由副首相拿督斯里阿末扎希所提议，所以他促请大家不要再挑拨离间。

他说，他已和阿末扎希讨论了数月，然后对方建议让希山慕丁兼任两职。

他也是国阵兼巫统主席，他今日出席巫统妇女组“Plus人民联军”（jentera jalinan rakyat）推介礼上，如是披露。

阿末扎希及希山慕丁皆有出席，且坐在一块。

其他出席者有巫统总秘书拿督斯里东姑安南、妇女组主席丹斯里莎丽扎、巫统总财政拿督斯里沙烈赛益、 女青年团长玛斯尔米雅蒂、马华总会长拿督斯里廖中莱、 人联党主席拿督沈桂贤及人民进步党主席丹斯里卡维斯。

纳吉也打趣地说，他们（阿末扎希与希山慕丁）之间并没问题，还坐在一起，只差没亲嘴。

前天，纳吉宣布希山慕丁受委为首相署特别事务部长，反对党多名领袖立刻诠释纳吉的这一委任，包括阿末扎希当不了首相、巫统内部分裂开始及纳吉将于近期下台。

秉承国阵精神 成员党齐办活动

纳吉强调，国阵会继续秉承国阵精神，成员党一起办活动，而不再只是各办各的。

“我们珍惜现今的和谐，前首相敦阿都拉曾强调，不要持有种族主义和自私的态度。因此，大家不能有过度的种族感，以至于忽视或不理会其他人的感受。”

他说，我国是个多元种族的国家，尽管我国官方宗教是伊斯兰教和以马来人为主，但是须尊重其他种族。

“这也是我国先辈领导们最初的意愿及所留下的指南、哲理、精神、宪法、方向和价值。”他指出，现今许多人都认同马来西亚是个成功的国家，就连沙地阿拉伯国王萨勒曼也选择在我国设立“国王萨勒曼全球和平中心”。

“我问他，为何在众多国家中选择了我国，他说我国是个信奉正确且真正伊斯兰教的国家。我国拥有中庸的政策和真正的伊斯兰教，所以受到国际认证。”

他说，世界对我国寄予厚望，并认为我国会获得巨大的成功，所以千万别听信反对党的胡言。

纳吉呼吁在场的巫统党员，如果要下乡为民服务、巡视或与人民交流，不要驾豪车或穿着过度打扮，穿简单便服就好。

他也希望，巫统的人民联军及plus人民联军能协助巫统赢取民心。

他强调，国阵和巫统并非过时的政党，而是未来的政党，所以他才会推出了TN50计划，继续推动国家发展。

“我们必须懂得协调、承担及共享。如要在战争（大选）中获胜，我们的‘军队’就要互相信任和团结一致。”