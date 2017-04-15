否认得到苏启文金援 拉菲兹欢迎任何人报案 国内新闻

（吉隆坡14日讯）人民公正党副主席拉菲兹昨日爆料，指伊斯兰党前副主席拿督纳沙鲁丁收取首相拿督斯里纳吉从一个马来西亚发展公司的汇款，被著名部落格拉惹柏特拉指责得到名商拿督苏启文的金援。

不过，当事人强烈否认收取苏启文的金钱。

他今日说：“如果我在法定声明里否认接受苏启文的金钱是不确实，或者我的任何法定声明都不确实，我欢迎任何人去报案。”

上周六（8日），拉惹柏特拉指责，仍在新加坡监狱服刑的苏启文，曾提供数百万令吉给拉菲兹、公正党总秘书拿督赛夫丁及数名该党领袖。

他在网络媒体《今日马来西亚》贴文说，拉菲兹与赛夫丁接受2000万令吉的援助，而（首相署前部长拿督）再益依布拉欣也有600万令吉进袋。

他也指责公正党实权领袖拿督斯里安华依布拉欣及网媒《自由今日大马》也在苏启文的金援名单内。

“安华拿到的数目超过以上所提。（公正党主席拿督斯里）旺阿兹莎及（副主席）努鲁依萨也没少拿。”

不管怎样，拉菲兹强调，他从没得到由名为“约翰”（苏启文洋名）、“苏”、“约翰苏”或“苏启文”的钱，即使是一分钱。

他说，他已于2015及2016年仔细地公布2010年来的个人资产、欠债、收入及开销。

到反贪会投报 促彻查献金事件

公正党副主席拉菲兹今日到反贪会报案，要求彻查伊斯兰党副主席拿督纳沙鲁丁从一马发展公司的子公司SRC国际公司获得献金的事件。

拉菲兹今日赴布城反贪会总部报案后向媒体表示，希望当局能够重新调查此单位。

他也要求纳沙鲁汀辞去反贪会咨询与防范贪污顾问团（PPPR）成员身份，以免出现利益冲突。

他也挑战那些不满他向反贪会投报的人士，可向警局举报他。

拉菲兹日前在召开记者会并宣读其法定声明，指根据可靠消息获知首相曾通过银行转账的方式，间接將SRC国际公司的资金汇给纳沙鲁丁。

拉菲兹提到，他是在今年1月28日与一位负责调查SRC国际公司案件的前反贪污委员会高官会面，并针对1MDB课题交换资料，包括1MDB的资金流入首相的私人户头，再辗转去到前伊党领袖的户头。

否认收一马公司金钱 纳沙鲁丁：诋毁我及伊党

伊斯兰党前副主席拿督纳沙鲁丁否认收取一个马来西亚发展公司基金的金钱。

他说，人民公正党副主席拉菲兹对他的这项指责，根本是毫无根据。

他今日发文告说：“拉菲兹发表针对我的声明，是跟我无关，而且有关声明具有恶意，要诋毁我及伊党。”

昨天，拉菲兹发出法定声明，揭露纳沙鲁丁收取一马发展公司的钱。

他透露，今年1月28日，他会见曾参与调查一马发展公司案的一名反贪污委员会前高官，对方转告反贪会针对SRC国际有限公司的调查发现，一笔钱曾从SRC公司流入纳吉个人银行账头，再通过律师汇给纳沙鲁丁。

他说，反贪会也把此事告诉了伊党宣传局主任拿督凯鲁丁阿曼拉查里。

纳沙鲁丁强烈否认拉菲兹的指责之余，也指示律师采取法律所允许的对付行动。

他指出，他也作好准备在反贪污委员会的调查工作上，给予充分合作。

1999年，纳沙鲁丁受委为伊党总秘书，可是在2011年党选副主席失利，便逐步淡出政坛。

2013年，他出任全球中庸行动基金会（GMM）主席，取代加入公正党的拿督赛夫丁阿都拉。