槟岛南部峇东填海计划 民政促州政府解答3问题 北马新闻

（槟城17日讯）槟州民政党就槟岛南部峇东填海计划向州政府提出3道问题，促当局如实透露详情。

槟州民政党宣传局主任黄志毅指出，有关的3道问题分别为（1）环境评估报告和可行性报告的花费是多少？（2）这笔款项是以怎么样的方式支付有关公司，是以现金付款，还是以土地交换报告？（3）以及谁支付环境评估报告和可行性报告的费用？

他强调，此项填海计划通过与否，环境影响评估报告是非常重要的因素。我们深信这项填海和发展计划将对当地地方上、环境、动植物、交通系统及整个景观造成影响。

他认为，州政府必须确保环境影响评估报告是可靠，也不会给槟州人民制造更多问题。他是于周五在一项记者会上，如此指出。出席该记者会者尚包括槟州民政党财政吴洑安及州委陈来源。

在记者会上，黄志毅透露，槟州政府早在一年多前建议在槟岛南部峇东进行填海计划，但至今当局尚未向槟民们透露有关可行性报告和环境评估报告的细节详情。

他指出，据2015年11月27日的报道，在槟岛南岸填海计划的建议中，SRS负责在槟岛南岸峇东海域展开可行性研究工作；2016年5月20日，地方政府委员会主席曹观友在槟州立法议会上动议，州政府不可展开任何的填海计划，直至详细环境影响评估报告获得环境局批准；而在2017年4月4日，曹观友说，当局尚在准备环境影响评估报告，因此计划在南部进行填有的三个人造岛计划还未动工。

他说，这些都是表面的东西，内部较详细的则鲜少，甚至是完全没提到。因此，槟州民政党认为，行动党槟州政府有义务必须让人民了解上述问题。