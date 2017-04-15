是否合法化四轮脚车 胡栋强：曹观友应讲出实情 北马新闻

（槟城14日讯）槟州民政党质疑槟州地方政府委员会主席曹观友在四轮脚车事件上耍弄民众。

槟州民政党第一副主席胡栋强指出，据报道槟岛市政厅就已于2016年中已针对四轮脚车问题拟定条规，而当时曹观友受询时曾说，还未拿到该拟定的条规建议书，后来在2016年9月14日，槟岛市政厅执法与公共教育常务委员会交替主席阿末阿兹理查说，原定计划在9月展开取缔四轮脚车执法行动，但基于有关计划未被州政府批准，因此还不能执法。

胡栋强说，但令人惊讶的是，曹观友却在今年初说不清楚有关脚车的法令，但已指示槟岛市政厅尽快下定论。他质问曹观友，一名掌管地方政府事务的行政议员，怎么可能在四轮脚车这事件闹得沸沸扬扬时，却是什么都不清楚。他调侃的说，事隔多月想必曹观友应该知道这事情了，否则怎么称得上是猫政府的一份子。

不过，胡栋强却还是质疑曹观友对此事仍处于模糊状态，否则至今怎么只是市厅官员和市议员对外提及此事，而他却一直保持沉默。

“他处于模糊状态也是正常的，因为市厅官员及市议员的言论也显示了，他们也处于模糊状态，一时有者说禁止，一时另一个人又说没禁止。他们还真是够糊里糊涂。”

他说，行动党领导的槟州猫政府不是一再强调他们是能干、问责及透明施政的州政府吗？怎么在这事件上却是让人质疑和难以相信他们能干和能力！他希望曹观友别再耍弄槟民，尤其是四轮脚车业者和游客了，并促请后者告知实情。

“当局是否有意愿或有能力让四轮脚车合法，还是曹知道它牵扯了其他政府部门，难以执行和管制四轮脚车，但就是不愿说实话，把大家蒙在鼓里？”

他坦言，这一切只有地方政府，尤其是该部门的掌门人曹观友最清楚。

他认为，爱槟城，就得爱槟民，别苦了槟民。他是于周五在一项记者会上，如此指出。也出席该记者会者，尚包括槟州民政党服务局主任许翔茗及州委方群龙。