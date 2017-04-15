沙布丁：并非赞成先奸后娶 允少女结婚减社会问题 北马新闻

（北海14日讯）针对槟州首长林冠英执意要在来临的州议会提呈动议谴责，威北打昔牛汝莪国会议员拿督沙布丁回应，其“16岁以下少女可结婚的言论”都是依据伊斯兰家庭法的诠释，若林冠英依然不满意就等同反抗伊斯兰家庭法。

沙布丁解释道，他发表“16岁以下两情相悦而被视为强奸案，惟可在伊斯兰法庭批准下结婚”的言论，是依据伊斯兰家庭法第8条及第18条来诠释，若槟州首长林冠英执迷不悟，可以询问他或者任何伊斯兰法庭的法官。

“若林冠英依然不满我的解释，那么他就等同不满伊斯兰家庭法，既然他要反对该法令那要就去争取废除。”

他今日在其选区颁发奖励金给250名大专生后，在记者会上再次强调，强奸有两个形式，其言论非让强奸犯和受害者结婚，即所谓的先奸后娶，他在国会上所发表的是针对16岁以下两情相悦而所犯下的通奸罪（ZINA）。

他说，根据伊斯兰法令，只要16岁以下的孩子获得法庭批准，结婚就是被允许的。

“若涉案的16岁以下少女因为与男友发生性关系而怀孕，法律又不允许他们结婚，那么或将衍生更多弃婴案和自杀案，所以在伊斯兰法庭的允许下，让两名情侣结婚是伊斯兰教允许的。“

他也解释，根据伊斯兰家庭法条例，若少女在怀孕3个月内结婚，孩子将受到认可，可以被冠上父名，反之若超过6个月才结婚，那么孩子是不受承认的私生子。

“这就是为何我在国会上说，允许16岁以下两情相悦的男女结婚可以减少社会问题，至于提控与否是事后的事情，但是就是被错误诠释而引起风波。”

在询及他是否将采取法律行动起诉误导的媒体，他坦言并非如林冠英般冲动及草率的行动，他还有1年的时间进行研究及起诉，所以他会再从长计议。

此外，他今日在其选区拨出超过3万令吉给成功考入大专的学生，共有250人受惠，就读证书课程可获100令吉、文凭课程可获得150令吉、学士学位每人200令吉。

这是其选区年度拨款，他每年都拨出8万5000令吉款项给大专生，一年分配三次，因为如今的大专院校随时都有招生，至于紧急个案则会斟酌处理。

他也呼吁父母多关注在外升学的孩子的动向，避免孩子在外行差踏错，甚至涉及犯罪活动。