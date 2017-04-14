联航蝎子从天降 加国乘客被螫 国际新闻

（渥太华14日综合电）联合航空丑闻接踵浮面，有加拿大乘客投诉，早前乘坐联合航空客机时，有蝎子从头上行李柜掉落，把他螫伤。他指控，机组人员在海关上机检查前更自行把蝎子冲入厕所。事主现时表示会向联合航空索偿。

加拿大乘客贝尔受访时表示，他周日由美国休斯敦飞往加拿大卡尔加里，在商务客位享用午餐时，感到有东西掉进头发里，随即有其他乘客提醒他是一只蝎子。贝尔即把蝎子甩至碟上，又用手捡起，怎料此时被螫伤。贝尔把这只昆虫扔到地上，机舱服务员快手用杯罩着蝎子。当他与同行妻子上前察看之际，只见职员把昆虫带到厕所冲走。

贝尔夫妇怀疑蝎子是从其他乘客的行李中掉出，他们利用机上Wi-Fi搜寻资料，深怕螫伤他的蝎子具有致命毒性，职员又预先给他止痛药，直至飞机抵达时医护人员即时上机协助，幸好送院后发现并无大碍。

而联合航空也发声明表示，确实有蝎子螫咬乘客的事件，又指当时机组人员曾与地面的公司医生联系，以确保乘客生命安全。

贝尔妻子称，联合航空承诺赔偿，但她没透露赔偿金额。贝尔说，无意提起诉讼，但希望联合航空以机票优惠或现金作补偿。