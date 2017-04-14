甫提款家入贼 失明汉惨失600生活费 北马新闻

(日得拉14日讯)双目失明的单身汉从银行提款准备作为日常生活费，却被窃贼相中，趁他视障破门行窃，盗走600令吉。

除了失去600令吉生活费之外，其身份证、残障卡、以及银行存折也被偷走。

窃贼相信是掀开屋顶潜入，然后撬破房间板壁进入造案，得手后立刻溜走。

双眼失明的单身汉陈友隆(51岁)，独居在日得拉成功园木板屋，于周四上午从银行提款600令吉回家，讵料至下午约1时，放在床上的随身腰包不翼而飞，才惊觉遭贼徒所乘，600令吉已尽入贼囊。

事发后，陈友隆在本地义工郑观华的协助下报警。

陈友隆已失去工作能力，长久以来仅依靠福利局与慈济的资助度日。

他表示，事发时，视障的他有听到轻微的声音，但是却不疑有他，直到他在房间睡床摸索不到腰包时，才知道住家被贼徒潜入爆窃，600令吉生活费都被偷清光，令他欲哭无泪。

他说，由于他有视障，所以看不到是谁或进来爆窃的人数。

日得拉警方接获投报后派员到场调查。

由于近来频频传出破门行窃案，警方促请当地居民及公众人士提高警惕，守望相助，降低罪案发生。

陈友隆居住的板屋位于中华学校前面，年久失修，破漏腐朽不堪，逢雨季还会漏水，已不宜作为栖身之所。

他的心愿是入住老人院，希望地方团体社会人士帮助他申请。

这起破屋行窃案件，警方在调查中。