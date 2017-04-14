政府致力照顾残疾人士福利 纳吉：援助涵盖各层面 国内新闻

(吉隆坡14日讯)政府致力于照顾残疾人士的福利，以确保这些人过更获保障的生活。

首相拿督斯里纳吉说，这类群体占国家人口的0.01%，而政府所给予的援助涵盖各个层面，包括教育、商业和卫生。

“由求学时代开始，就读小学和中学的残疾学生可获得每月150令吉的补贴。如果要前往大专深造，残疾群体有特殊的管道，以让他们可获有素质的教育。”

他今日在其部落格najibrazak.com撰文时说，在公立和私立大专、工艺学院和社区学院就读期间，残疾群体也有权获得奖学金和每月补贴。

他指出，政府也关注进入职场的残疾群体。

“他们每月可获350令吉的残疾员工补贴，没有能力工作者，每月可获200令吉，照顾卧床残疾人士可获300令吉。”

纳吉说，政府也通过高达2700令吉的奖掖，协助有意做生意的残疾群体，让这些人能凭着一门生意，提升生活水平。

他指出，他们也可在政府医院获得免费的医药治疗，不需支付专科医疗费用、药费，以及第三级的床位。

“还有很多其他的援助，以确保他们可过上舒适的生活，我吁请各位好心人，向这些特殊群体传达上述资讯，好让他们获知他们的权利。”

他说，政府将一同确保这些人的福利，可在我国受到照顾。

他强调，他一直将照顾残疾群体的事放在心上。