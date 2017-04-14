马中签署5年合作规划 1600亿美元贸易额需时间 国内新闻

(吉隆坡14日讯)马中两国签署为期5年经贸合作规划，放眼今年双边贸易额能达到1600亿美元。不过，国际贸易与工业部副部长拿督蔡智勇披露，随着全球贸易放缓，现今全球的贸易增长也追比不上国内生产总值，所以这1600亿美元可能需要耗更长的时间方能达标。

他指出，近年来全球贸易增长缓慢，不只大马和中国，其他国家的贸易均是如此，而且贸易增长比不上国内生产总值。至于这1600亿美元贸易额目标，则根据正常的情况所制定。

他是在出席中国-东盟博览会(CAEXPO 2017)巡回解说会后于记者会上如是披露。出席者包括大马外贸促进机构首席执行员莫哈末沙林再诺林、中国市场部主任温有志、中国-东盟博览会秘书处副秘书长黄平西。

“中国是我国重要的市场，自2009年以来已持续8年成为大马首要贸易伙伴国。此外，根据最新的数据显示，今年1至2月的双边贸易额，与去年同时期相比，就增长了28%。”

他指出，我国出口量的提升不只局限于一样产品，而是多样化产品，包括电子电器产品、化学和棕油出口都有提升的趋势等。

“有了这支撑和出口至各国的数额提升，包括中国，我国在这4个月，出口总额已超出7000万令吉。这将对我国经济带来正面影响。”

中国-东盟博览会9月举行 蔡智勇信能达3.5亿销售额

蔡智勇指出，大马有信心可在第14届2017年中国-东盟博览会取得3亿5000万令吉的销售额，高于去年的3亿2960万令吉。

第14届中国-东盟博览会将在9月12至15日举行。2015年，该博览会取得2亿1400万令吉的销售额，并有逐年增长趋势。

他说，该博览会将分为4领域，分别是食品和饮料、健康与保健、生活方式和服务。他说，部门也希望大马中小企业，尤其新公司能积极参展，以便提供更多样的产品予中国，协助提升我国出口额。

“我们在鼓励现有公司，在此博览会打造它们的品牌的同时，我们也希望新公司能够取得新的销售，让它们的新产品和服务获出口的机会。”他指出，截至目前，对外贸易发展局录得32家新参与这项活动的公司，它们主要是涉足饮食和旅游业。而政府的目标是希望有180家大马商家参展。他说，参展报名日期将在6月2日截止，为此，他也呼吁商家尽速报名，因为参展国家还包括其他东盟国，所以位置有限。

“希望新公司参与的原因，是因为我们希望能借助新产品和服务吸引更多商机，创造更高的销售额和出口量。”

大马外贸促进机构将会在即将来临的第14届中国-东盟博览会中，探讨和寻求与中国邮政集团公司签署谅解备忘录的可能性，以通过中国邮政60间分局和线上服务将大马产品推广至中国。

他指出，目前中国邮政对这项合作回应非常正面，目前贸工部也已经指示广州外贸促进机构跟进此事。