伊党前副主席被指收取首相汇款 公账会不重新调查 国内新闻

（吉隆坡14日讯）随着伊斯兰党前副主席拿督纳沙鲁丁被指收取首相拿督斯里纳吉的汇款，国会公共账目委员会主席拿督哈山阿里芬强调，公账会不会重新开档调查。

他说，公账会里根本没提过纳沙鲁丁的名字，也没讨论过拉菲兹指纳沙鲁丁收取一个马来西亚发展公司的基金。

他今日受网络媒体《自由今日大马》询问时，这么指出。

在爆发隶属财政部的一马发展公司欠下数十亿令吉欠账，2015年，朝野国会议员组成公账会，调查一马发展公司。

尽管受到成员之一的民主行动党八打灵再也北区国会议员潘俭伟抨击，公账会却宣布调查结束。

昨天，人民公正党副主席拉菲兹发出法定声明，揭露纳沙鲁丁收取一马发展公司的钱。

他透露，今年1月28日，他会见曾参与调查一马发展公司案的一名反贪污委员会前高官，对方转告反贪会针对SRC国际有限公司的调查发现，一笔钱曾从SRC公司流入纳吉个人银行账头，再通过律师汇给纳沙鲁丁。

不管怎样，哈山强调，公账会已完成一马发展公司的调查报告，不会就拉菲兹的指责而重新讨论。