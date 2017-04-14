执法员向店家索贿 录影片段曝光 北马新闻

（槟城14日讯）执法组员向店家勒索咖啡钱曝光！

槟岛市政厅公共卫生及执照小组交替主席王耶宗今日上午召开临时记者会，公布了一段证实是槟岛市政厅一名执法组员，涉嫌向店家勒索讨钱的录影片段。

录影显示，今年4月12日上午11时30分许，一名年龄约30来岁皮肤棕黑男子，戴着墨镜穿着印有槟岛市政厅标记的黑色外套执法组员，单独进入青草巷爱莲玉一家杂货店检查，要求业者出示营业执照后表示，其店外五脚基违法放置一堆货物。

据了解，当时这名官员向杂货店业者做出暗示，如果要他当场开出罚款单是250令吉。愿意私下解决，就要150令吉。业者当时拒绝行贿给钱。

王耶宗说，当天上午，这名官员先到杂货店隔壁的一家咖啡店检查后，要求咖啡店业者给他一包香烟。业者当时提醒对方，咖啡店装有闭路电视，这名执法组人员才放弃索了香烟，施施然离去。有关咖啡店业者及杂货店业者之后都有报案，并于昨天晚上向槟岛市政厅投报，市厅纪律委员会正展开调查当中。

王耶宗也说，去年8月19日，槟岛市政厅也曾接获一起类似投诉，一名市厅执法组人员被指涉嫌在武吉占姆商业区的一家店内向业者勒索讨钱。王耶宗告诉民众，槟岛市政厅执法组人员都不会单枪匹马调查店家，至少都是两个人或以上，其中一人必须是营业执照组人员。

他说，面对调查，业者或店家有权利要求对方出示槟岛市政厅执法组的证件，如果没证件，可以不予理会。任何疑问或投诉，可以马上拨电给槟岛市政厅，电话：04-2638818或24小时热线04-2637637或04-2637000。

勒索装修屋主 执法员被调职

槟岛市议员黄顺祥提醒，槟岛近年常发生真真假假市厅执法组员，向正在装修房子的屋主勒索讨钱的事件。

他说，今年过年期间，有一家正在装修房屋的大门上，贴了一张写着来自执法组人员的通知单，指房屋装修违法，附有电话号码，要求对方回电。他续说，屋主有向槟市政厅投报，当局之后从照片中，证实该名人员真的是市政厅执法组人员。目前这名执法组员已被调职及接受调查。

他提醒民众，不要私下和任何自称是执法组员的人士洽谈，以免被骗被勒索。他说，房子如果装修违法，有关当局会出示一份印有盖章及主管签名的公文，清楚讲述房屋违建的原因。