保密前朝政府禁公布资讯 林冠英：州政府不该被抨击 北马新闻

（槟城14日讯）槟州首长林冠英说，在槟州资讯自由法（Freedom of Information Act，FOI）下，州政府可提供所有政府可以公开的资讯及资料，但对于被前朝政府禁止公布的资讯，则受保密条款限制；若国阵对此不满，应抨击前朝政府或前首长，而不是现任政府。

他举例，前朝政府与发展商签署的一些合约，发展商是有权拒绝公开及解密有关文件，除非能获发展商的同意，否则州政府无法解密有关资料及文件。若发展商拒绝，州政府也不能做什么。

他今早出席风车路锡克庙举行的旁遮普族“光明节庆”上向记者说，资讯自由法被保密条例所约束，该条款是由前朝政府所设，现任政府并没涉及。这是法律，我们必须遵守，现任政府不能对它作出改变。

他重申，保密条款是由前朝政府所定，若国阵对于此不满，理应指责前朝政府或前首长。

“我们也不应对前朝政府以前所做的决定负起责任。在这事上，我们受到了限制。”

出席者有行动党槟行政议员佳日星、罗兴强、斯里德里玛区州议员雷尔及武吉牛汝莪州议员蓝卡巴。另一方面，槟城锡克庙与马来西亚锡克教青年组织定于下周六（22日）傍晚6时至晚上11时，在旧关仔角康华丽斯堡举行锡克“光明节嘉年华”，欢迎欲了解锡克文化的公众出席。届时，林冠英将为此盛会主持开幕。

锡克光明节（Vasakhi）为旁遮普族庆祝丰收及新年的节日，当晚嘉年华会备有精彩的旁遮普族传统文化及舞蹈表演，即吉打舞（Giddha）、锡克舞邦格拉（Bhangra）、盖塔卡（Gatka)武术和多尔（Dhol）锡克鼓等。