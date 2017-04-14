【第二辑《槟城会议规划指引》推介礼】商业旅游带来经济贡献 首长：今年放眼增至10亿

（槟城14日讯）槟州首长林冠英透露，去年期间商业旅游（MICE）为槟城带来8亿800万令吉的经济贡献，而今年则可希望更上一层楼突破10亿令吉大关。

同时，他指出，上述所提及的经济贡献当中有42%估计是来自于国际会议、企业活动及奖励金。他是于今日受邀前往峇都丁宜金沙酒店为第二辑《槟城会议规划指引》主持推介礼上致辞时，这么指出。他在会上也指出，商业活动是商业旅游的关键要素，而这可从商业旅游的7000令吉平均花费及休闲旅游2000令吉的平均消费略知一二。

他表示，槟城作为国内第二主要承办商业活动的州属，且在去年期间也举办了1251场商业活动，并吸引了14万1864名商业代表前来参与。此外，他提及，州政府也以奖励金的方式来鼓励更多航空公司开放直飞航线来往槟州，而当中州政府也专注于吸引更多中国及印度的游客前来槟州游玩。

随后，林冠英也在槟州国际会议及展览局(PCEB)首席执行员阿斯威古纳瑟卡兰及金沙酒店总经理余彩香等人的陪同下一同推介第二辑《槟城会议规划指引》。