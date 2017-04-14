许保忠：若有证据请报警 谢嘉平勿政治化纵火案 北马新闻

（槟城14日讯）打枪埔摩托车纵火案疑是政治黑手操控而引起？民政党升旗山区青年团副团长许保忠促请植物园区州议员谢嘉平，勿把社会问题个人化及政治化。

他说，谢嘉平身为一名律师应该知道他这番言论是严重的指控，并质疑谢嘉平是凭什么依据怀疑该案件与政治黑手有关？若对方知道什么内情，应向警方报案并举证，以助破案。

许保忠是于周五在纵火案现场召开记者会时如是表示，并提及指一中文报在昨天已经报道指有闭路电视拍到了两名可疑人士，促请谢嘉平前来确定两人的身份是否是与政敌有关。他也劝告谢嘉平先三思了再发言，此事真的是政治攻击，还是社区安全问题。

许保忠说，一名当地民众也前来向他投诉指，案发现场的打枪埔B栋组屋的一架安装在路旁的闭路电视损坏了多时，连螺丝也已经脱落，悬挂在空中，但一直都没有被维修，不禁令他质疑该区到底有多少闭路电视已经损坏后，一直没有受理。

因此，他促请议员们应该着手一起研讨，寻找和增设更好的安全措施，总比推卸责任来得有意义，还提议应该先成立睦邻计划在夜间巡视或增加该区街灯。民青团州委陈来源也陪同出席该记者会。