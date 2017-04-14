死穴变招也无用 曼联又平穆帅大怒 体育新闻

穆里尼奥对队员们挥霍破门机会，感到十分失望。

姆希塔良(右)已成为曼联欧战客场进球王。

(布鲁塞尔14日综合电)曼联1比1战平安德烈后，穆里尼奥非常不爽，又一场本来应该是胜利的比赛，变成了平局！

缺少第二个稳定火力点

红魔最近4战3平的战绩，让曼联成为欧洲五大联赛排名第二的“平局大师”，而如此尴尬的现实，都是因为曼联一处死穴：缺少第二个稳定火力点。OPTA统计显示，曼联本赛季在英超有12场平局，放眼欧洲五大联赛98支球队，12平的战绩排在第二，仅少于法甲雷恩(13平)这一支球队。

单就本战而言，其实穆里尼奥采用变招，后撤博格巴强化防守，让伊布回撤到前腰位串联进攻，同时先后派上了拉什福德、姆希塔良、林加德、马夏尔四名速度冲击型球员。不过，伊布回撤后，曼联攻击线的射术水准大幅下滑。

痛批曼联进攻线让人失望

赛后，穆里尼奥直接批评了球队攻击线的表现，认为他们未能杀死比赛，令人失望：“我们必须杀死比赛，我们有机会，也控制了场面，但是我们没有进球。对手给了我们很多空间，很多好机会，但是太多机会我们都没有把握住。”

“可能我的英语水平太渣了，除了草率粗心，我找不到更好的词来形容，我们本该踢得更认真。进攻端的球员表现都不够好，无论是拉什福德，林加德，伊布还是马夏尔，他们都是如此。但防线的球员非常稳定也很专注，他们做了很认真的工作。”穆帅补充，“如果我是我手下的其中一名防守球员的话，我会对进攻球员非常失望和恼火，因为他们本该杀死比赛，但他们没有做到。”

由此可见，为了帮助曼联改善攻击乏力、把握不住机会的问题，穆里尼奥真是殚精竭虑，想方设法。但是很遗憾，这样的变招，始终无法解决曼联的进球效率。本赛季曼联的老问题就是，除了伊布之外，找不到第二个稳定火力点。

符合狂人战略关键人物 姆希塔良客场4连杀

虽然未能取胜，但拿到一个有客场进球的平局，也可说是相当不错的战果，攻入客场进球的姆希塔良，居功至伟。

本战，姆希塔良4次射门、2次突破、赢得4个任意球、2次传出威胁球，四项数据都是本战双方所有出场球员的第一，或者并列第一。

第36分钟，瓦伦西亚传中，拉什福德推射被门将扑出，姆希塔良小角度凌空补射破门。这个关键的客场进球，让曼联在两回合比赛的客场打完后处于晋级优势，更难能可贵的是，这是欧联杯赛事姆希塔良本赛季第四个进球，而这四个进球全是近四个客场所攻入。

在欧联杯赛场上，曼联本赛季的数据之王是808分钟5球3助攻的伊布(瑞典人也是目前欧联杯剩余8队所有球员的数据第一人)，姆希塔良468分钟攻入4球，是曼联欧战的第二射脚。截止目前，姆希塔良双线赛事25战有8个进球和1个助攻。

姆希塔良符合“狂人”穆里尼奥建队战略的关键人物，要知道，“固守+快攻”，是穆帅足球的两大招牌，在当年的波图、国米，穆帅斩落欧冠、欧联等奖杯，靠的就是这两招。