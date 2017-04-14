不言弃世冠梦成真 阿兹祖乘勇再冲刺 体育新闻

（香港14日综合电）大马“袖珍火箭”阿兹祖在香港举办的场地脚车世锦赛勇摘男子麒麟赛金牌，不仅率先拥有大马史上在奥运项目的首位世界冠军荣衔，也是书写30年来终于再有亚洲人称霸该项目的历史。

这位大马“脚车王子”兼奥运季军得主是继1987年的日本选手本田晴美之后，第二位拿下麒麟赛世界冠军的亚洲人。凭此胜利，阿兹祖将可以在今年全年穿上象征着脚车世界冠军的“彩虹衫”出战各项赛事。

另外，阿兹祖将在周五下午进行其副项：男子个人冲刺赛的预赛，放眼“冲刺”另一枚奖牌。

翻开历史，除了曾经史无前例10连冠的中野浩一，上一次由亚洲人称霸世锦赛男子冲刺赛同样也是1987年(日本选手俵信之)的事了。

激动留下男人泪

阿兹祖绕场庆祝时不禁激动得留下男人泪，赛后他说：“我尝试追逐世界冠军已经10年，失败过多次，包括赢得2次铜牌（2015年法国赛会和2016年伦敦赛会麒麟赛）和2次银牌（2009年波兰赛会冲刺赛和2010年丹麦赛会麒麟赛），曾经只是微差败给名将们如克里斯霍依(2010年)。”

感谢妻照顾孩子

“不过我当时告诉自己不要放弃，因为我相信只要继续努力，总有一天（冠军）将会属于我。感谢，我终于成为世界冠军。有点不可思议。很开心，赛后不少人都站立为我鼓掌，这是对我很大的尊敬和肯定。谢谢所有观赛和祝福我的人！”另外他也不忘在推文感谢妻子阿蒂雅，在他出国比赛训练期间都能尽力照顾家里的孩子。

阿兹祖的此次创史也少不了一些天时因素，英国的里约奥运会3金得主杰森肯尼这次没来到香港参赛，还有阿兹祖原本在第二圈赛仅居小组第四未能晋级，不过赛后判定德国卫冕冠军埃勒斯赛中碰触和阻挡到阿兹祖而被取消资格，阿兹祖以第三名成为决赛6人当中唯一的亚洲人。

最终，一度在决赛途中位居倒数第一的阿兹祖，在后程成功发力，以0.382秒领先第二名的哥伦比亚选手法比安赫南多而创下大马历史，落后阿兹祖0.417秒的捷克选手巴贝克汤姆斯夺得季军。

另一位大马选手、不久前拿下世界杯铜牌的未来之星沙费道斯，在首圈复活赛正是不敌埃勒斯，无缘第二圈。

登州务大臣：我们的骄傲

（瓜拉登嘉楼14日讯）登嘉楼州务大臣拿督斯里阿莫拉兹夫恭贺首夺世界场地脚车锦标赛金牌“袖珍火箭”阿兹祖，令他及登州子民与有荣焉。

他说，来自龙运的阿兹祖取得前所未有的成绩，成为国内首个在上述赛事荣获冠军的健儿。

“作为登州子民的阿兹祖，他在香港举办的世界场地脚车锦标赛夺得金牌的成就，着实令我及全登州子民感到骄傲。”

他相信，阿兹祖的表现能振奋国家车队，从而孕育更多成功的脚车选手。

他今日发文告说，诚如中央政府的承诺以及青年及体育部长凯里早前所宣布，会在龙运承建室内脚车赛车场，希望这个训练中心能让脚车选手获益。“我们希望这个室内脚车赛车场能成为世界级赛车场，所有人都会来这里训练，它也将吸引更多脚车活动爱好者，及孕育更多冠军健儿。”

他说，承建室内脚车赛车场不只能提升脚车运动工业，也能带动旅游业，并协助州政府实现打造这项新兴旅游业的梦想。

纳吉凯里恭贺

阿兹祖在香港创造大马历史，除了不乏支持者在社交媒体欣喜转发夺冠新闻引起热潮，首相拿督斯里纳吉和青年与体育部长凯里也都纷纷为阿兹祖献上祝贺。

纳吉周五上午在官方社交媒体留言道：“2017年麒麟赛世界冠军，‘袖珍火箭’！恭喜阿兹祖赢得在香港的场地脚车世锦赛胜利。#我们的荣誉 #我的国家”

身为体育部长的凯里当然更是紧追比赛消息，决赛前后连发多则推文，表示“大马体育辉煌的一夜”，在阿兹祖站上颁奖台的图片表示：“彩虹衫！恭喜阿兹祖。世界冠军。”他也分享阿兹祖以巨大优势冲线一刻的照片称：“惊人的完赛。阿兹祖有足够的领先冲线。世界冠军。”