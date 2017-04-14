麦乐鸡“四川辣酱”美国爆红 网拍天价成交 国际新闻

（华盛顿14日综合电）中国料理近年大受外国人欢迎，甚至有调味料被灌上“四川”之名，受到网民追捧。近日，一款已在1998年停售的快餐店四川辣酱，在美国突然爆红，其中一盒28克重的四川风味辣椒酱，经过11天竞拍，最终以1万4700美元（约6万5000令吉）的天价成交。

据悉，这款辣椒酱是1998年美国的麦当劳餐厅为了迪士尼动画电影《花木兰》上映，特别推出的一款四川风味辣椒酱，在当年电影上映期结束后，这款辣椒酱就退出了市场。有网商表示，最近因为一部美国的人气动画片，有角式在动画中抱怨说：“哪怕再等个97年，我也一定要再次吃到四川风味的辣椒酱！”结果辣椒酱迅速爆红，有人更从中找到商机。

出售辣椒酱的卖家称，近期他买了一辆二手老爷车，在清理车厢时发现了这款火红辣椒酱，于是放到网上拍卖，起拍价10美元，岂料11日后辣椒酱经过187次竞拍，以1万4700美元的价格成交。而这款辣椒酱当年搭配麦乐鸡售卖的售价，仅为3.2美元。

据悉，这款辣椒酱其实并非中国制，但由于“四川”的名字，随即惹来中外网民的关注。有报道指，目前中国调味料在中外市场正不断升温，如“老干妈辣酱”、“王致和腐乳”等，在外国也有许多粉丝。有外国网民点评称，中国调味料有一种“很刺激”的味道，最适合用来拌意大利粉或面包；甚至有网民表示，自己会喝光酱瓶里的每一滴“酱汁”，可见中国调味料愈来愈受海外食客欢迎。