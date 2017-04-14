黑省女19年和20人离过婚 最短婚姻仅8日 国际新闻

(哈尔滨14日综合电)黑龙江大庆市一名50岁出头的女子，在1997年至2016年19年间，竟先后和20名男子结婚和离婚，她曾试过1年离婚4次、和同一个人离婚3次，最短的一次婚姻仅维持了8日。她结婚的男人，最小比她小8岁，最大比她大将近30岁。女子曾因为欠钱不还被前夫起诉至法庭，婚姻登记处职员认为，女子有“婚骗”的可能。

根据婚姻登记处纪录，女子在1997年第一次结婚，但未有离婚纪录，工作人员指可能是诉讼离婚，所以未纪录在系统内，而在2015年，女子和第二位前夫复婚，不过，该次婚姻只持续了2个多月。此后不到1年，她又结了3次婚，最长一次持续了半年。

2009年，女子和一名男子结了婚，后通过法院诉讼离婚。没到1年，两个人复婚，不过这次复婚只持续了8天，便以失败告终。半年后，两个人又复婚，17天后再离婚。这即是说，女子和同一个人离了3次婚，而且在此期间，女子还和另一名男子结了一次婚。

离婚的速度快，结婚的速度更快。女子曾和一名男子离婚，当日即和另一位男子办理了结婚登记手续。

婚姻登记处主任于洋表示，一名老翁丧偶后娶了该名女子，两人相差20多岁，结婚不久后离婚，女子更借钱不还，被老翁起诉到法院。法庭裁定老翁胜诉，并将女子的工资卡扣押作还款用，未料两人不久后又复婚，老翁当时还显得很生气，工作人员问他，为何要复婚？老翁仅回答，“必须复婚。”

不过，两人复婚后不久再离婚，老翁此时才说，女子之所以和他复婚，是为了将工资卡骗回来，不过她没有得逞，才再提出离婚。