安邦公青团长被捕 反贪会延扣5天助查 国内新闻

（布城14日讯）公青团安邦区团团长阿当罗斯里昨午被反贪污委员会逮捕，今早被带上法庭申请延扣5天至4月18日助查。

他是在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）条文下被调查，推事聂伊斯法哈尼批准5天延扣期。

在上述条文下，一旦罪成，可面对最高15年监禁、罚款不少于5倍的非法活动总收益，或500万令吉，视何者为高。

据了解，反贪会扣查阿当罗斯里旨在调查其令人怀疑的资产来源；此案主控官为莫哈末法列兹副检察司。

去年11月，巫统大港区部主席兼红衫军领袖拿督斯里嘉玛尤努斯指控阿当罗斯里年纪轻轻就坐拥豪宅及多辆名车，更邀请记者乘坐直升机高空鸟瞰其“迪士尼风格”豪宅，引起国人瞩目。

尽管嘉玛指称豪宅价值700万令吉，但阿当澄清本身是以100万令吉标下这座拍卖的屋子。而公正党安邦国会议员祖莱达也澄清说，阿当财富是来自做生意的父亲。

无论如何，28岁的阿当为此于周四（13日）下午被反贪会逮捕，就来历不明的财产接受盘问调查。