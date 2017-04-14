报道：陆依婷

摄影：陈友晋

《Miam Miam》

地址：St Jo’s, Gurney Paragon Mall, 163C-1-01&02, Persiaran Gurney, 10250 Penang.

营业时间：周一至周五：11:30am-10pm 周末与公共假日：11:00am-10pm

电话：04-226 7818

料理，是经过变化多端的工序，将各种不同的食材调料进行组装后所创造出的艺术品，而以精致优雅且高档闻名的法式料理及同样要求完美的日式烹调的结合，会在舌尖上激荡出多么灿烂的精彩火花呢？

行前一直搞不懂，怎么会有店家把最重要的门面采用看不懂的文字命名，但直到亲自走访了这家餐厅、了解了其背后的风格与品牌故事后，才知道，原来命名也是门意义深远的大学问。

“Miam Miam其实是法文里的yummy yummy，是一种对美食的赞叹、是一种发自内心的幸福感。餐点主要风格是将法式与日式的烹调方法、食材与技术去融合在一起，呈现出一道道经典却又不那么传统的异国料理，在这里，无论是主食或甜点，独特的法日料理，都是我们的主打。”Miam Miam执行董事Joseph一边一丝不苟地安排餐点、控制场面，一边细细解说着品牌概念。

从冲泡滴咖啡的92.7度高温水、使用各种上等食材原料烹调、自制几乎所有配料、事先预热以防影响热食温度的碗碟，到意大利面条现点现煮的7分钟50秒，各种几近龟毛的精准坚持，是Miam Miam维持食物水准的不二法则。

“有不少邀约希望我们可以到吉隆坡等其他州属开设分店，但我们都觉得，如果没有把握可以将菜单上目前所提供、超过100样食物与饮料的水准维持住的话，那就宁愿保持现有的一家店面就好了。我对厨房的作业方式都有一定的要求，像是煮熟意大利面、开始烹煮配料，一直到将成品端到客人面前的时间掌控都必须精准拿捏，每一分钟，甚至是每一秒，都不能马虎。”

细细品尝着一道道被端上餐桌的料理，才终于明白了，原来被送进嘴里的每一口美味，都是由Miam Miam团队默默付出及尽情挥洒的努力与汗水，点点滴滴、拼凑而成。

装潢摆设营造冲突美

于2013年7月与葛尼百丽宫同日开张的Miam Miam，虽然置身在拥有近百年历史的古迹建筑物St Jo’s里，但装潢摆设充满了缤纷色彩与年轻活力，营造出既可精致、也可休闲的Casual Fine Dining冲突美。

“当初之所以会将餐厅开设在这里，是因为我们希望可以将品牌经营得像St Jo’s这栋建筑物一样，充满故事、充满内涵，而黄色的建筑外观又与我们品牌色调不谋而合，所以虽然在古迹建筑里的装潢限制很多，像是地砖花纹不能更换、厨房也必须垫高以免损坏建筑结构等，全都做出相应的取舍，但我们还是坚持在此经营，让饕客们无论是想吃一份正餐、想找个地方歇歇脚、吃些甜点或只是简单地喝杯下午茶，都能拥有多一个不一样的选择。”

1. Riz Noir – RM35.00

Riz Noir在法文里是“黑饭”的意思，黑漆漆的墨鱼海鲜饭鲜甜可口，搭配火候控制得恰到好处的日式滑嫩欧姆煎蛋一口吃下，美味得来还让唇齿间多了一份“黑色幽默”。

2. French Toast（Famous, Valrhona Chocolate） – RM20.00~RM22.00

切成小块状的吐司比一大块的吐司有着更多可被慢火煎得焦、香、脆的表面，淋上装在精致进口器皿中的Valrhona 巧克力及海盐，或枫糖浆与自制上等奶油，拼凑出让人忍不住一口接一口的经典法式吐司。

3. Matcha Parfaits – RM21.00

从红豆酱、饼干、抹茶果冻到冰淇淋都统统坚持自制，抹茶味清香、玉米片酥脆、香蕉果味浓郁，各种口感滋味混在一起，蹦出一杯Parfaits（完美）法式冰品甜点。

4. Iced Cafe Au Lait – RM12.00

坚持每一杯都使用92.7度热水人手冲泡的香醇滴咖啡，虽口味偏淡却齿颊留香，奶香陪衬着一丝苦涩几丝甜，沁入心扉。

5. Hi Tea Set – RM100.00（4 Drinks）

在休闲舒适的环境下享用全天候供应的下午茶套餐无需受到礼仪约束，可随性地从任何一层开始吃起，与姐妹淘一边享用多种在菜单内找不到的自制咸甜点、一边闲聊八卦，美好时光，悠闲渡过。

6. Miam Miam Spaghetti – RM35.00

采用各种充满亚洲风味的食材与培根及熏腊肠等西式丰富配料炒出的Miam Miam招牌意大利面分量惊人，将半熟温泉蛋划破与面条拌匀，湿润香滑口感令人一吃难忘。

7. Souffle（Vanilla, Valrhona Chocolate, Salted Egg） – RM20.00~RM22.00

一杯杯舒芙蕾犹如一朵朵被烤过的云彩，撒上一些细致糖粉，表皮酥脆、内在轻盈、入口即化。吃完一整个混合了上等香草、Valrhona巧克力或创意咸蛋酱的云朵，仿佛立刻就能将各种忧郁都抛到九霄云外。

8. Seafood Aglio Olio – RM38.00

使用特级初榨橄榄油烹调的海鲜Aglio Olio 油而不腻，煎得焦香的海鲜、大蒜与培根的鲜、香、咸完美结合，再加上一些日晒番茄干提味，食材与做法虽相对简单，但却丝毫不减美好滋味。

9. Souffle De Mer – RM36.00

覆盖在犹如云朵般柔软、起司口味蛋白脆饼（Meringue）底下的，是充满海洋（De Mer）鲜味的日式蒜香海鲜炒饭。精致珍珠米饭、海鲜及咸味蛋白脆饼的美味搭配，绝对是法日餐点的梦幻组合。

价格仅供参考